C’è Posta per Te: postino da sogno, arriva da Uomini e Donne

C’è Posta per Te: un nuovo postino entra a far parte del cast del programma di Maria De Filippi. Si tratta anche un volto noto. Di chi stiamo parlando?

C’è Posta per Te si arricchisce di un nuovo postino. Il programma condotto da Maria De Filippi dovrebbe andare in onda i primi mesi del 2023.

Per i fan dei programmi della conduttrice, in ogni caso, non si tratta di un volto sconosciuto: infatti, ha già partecipato nella stagione 2016/2017 a Uomini e Donne ed ha corteggiato Sonia Lorenzini.

Vi diamo ancora qualche indizio per cercare di indovinare chi sarà il nuovo postino: è stato il primo a scendere le scale per un appuntamento al buio con la tronista.

La Lorenzini non rimase colpita troppo dal suo corteggiatore ed il suo percorso a Uomini e Donne finì presto.

C’è Posta Per Te: un nuovo postino entra a far parte del programma

Si tratta di Giovanni Vescovo. Ed annunciare il suo arrivo sono proprio i canali social della trasmissione di Canale Cinque, tramite un video di presentazione.

Oltre a lui, ci saranno anche gli storici postini Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni.

Ed in particolare, questi ultimi due svolgono questo ruolo da molto tempo: hanno iniziato a lavorare per Maria De Filippi circa vent’anni fa.

Quello che ancora non sappiamo è se qualcuno lascerà il ruolo di postino o se Vescovo si è unito al cast per cercare di dare una mano alla trasmissione.

Il suo ruolo, quindi, sarà quello di recapitare una lettera al destinatario ed annunciare in studio se la persona ha accettato il suo invito o meno.

I fan della trasmissione sono sembrati tutti molto contenti di vedere il nuovo postino: alcuni utenti hanno scritto ad esempio “Se volete invitarmi a c’è posta mandatemi questo postino” oppure “grazie Maria, regali solo gioie❤️‍🔥”.

Ma per vedere C’è Posta per Te bisognerà attendere ancora qualche mese prima della sua messa in onda: infatti si parla dell’inizio del 2023.

Maria De Filippi è tornata in tv alla conduzione di tre programmi targati Mediaset: Tu Si Que Vales – insieme a Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Rudy Zerbi, Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile– Amici ed infine Uomini e Donne.