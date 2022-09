Amalia Roseti: sono passati 15 anni da U&D oggi è un’altra persona

Uomini e Donne: come è diventata dopo 15 anni Amelia Roseti, ex di Luca Dorigo? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Uomini e Donne è il dating show più longevo della tv. Il programma è condotto ormai da più di 20 anni da una delle conduttrici più brave, Maria De Filippi.

Tanti personaggi sono cambiati all’interno delle trasmissioni, come ad esempio i volti degli opinionisti, che oggi questo ruolo è svolto in modo egregio da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Uno degli scopi principali di Uomini e Donne è quello di trovare l’anima gemella. Tante persone si sono sedute sul trono per cercare proprio la donna o l’uomo con il quale condividere il proprio futuro.

Alcuni di loro sono diventati dei veri e propri personaggi, come ad esempio l’attuale opinionista, che però non si è seduta sul trono ma aveva inizialmente preso parte alla trasmissione come corteggiatrice.

Uomini e Donne: cosa fa oggi Amalia Roseti?

E come non dimenticare anche Costantino Vitigliano e Daniele Interrante, che hanno provato fra l’latro con il cinema.

Molte persone si sono sedute sul trono e tante altre invece hanno deciso di corteggiare. Una fra queste è Amelia Roseti, che ha corteggiato il tronista Luca Dorigo, tra il 2006 e il 2007.

Come molti di voi si ricorderanno, fu proprio lei la scelta della tronista, ma che gli disse un No secco “perché non ho la serenità necessaria per dirti sì”.

Solo successivamente, la ragazza però ha cambiato idea, rivelando davanti a tutti, in una puntata del programma, di essere innamorata di Luca.

Dopo questa dichiarazione, i due decisero di provarci, ma la loro relazione non è durata tantissimo: infatti, lei prese parte al programma La Pupa e il Secchione, mentre il fidanzato non voleva che partecipasse.

Dopo questa esperienza ha deciso di cambiare totalmente la sua vita, lontana dai riflettori. Infatti, si è laureata in Relazioni Pubbliche, iniziando la sua attività come Wedding Planner a Milano.

Della sua vita privata, invece, Amalia Roseti è sposata con il manager dei vip Stefano Pugnali. Nel 2014 è diventata mamma di Pietro, mentre qualche anno dopo ha avuto una bambina.

E voi vi ricordate della corteggiatrice Amalia Roseti e del suo ex Luca Dirigo?