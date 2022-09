Alessandro Siani: ecco la sua bellissima e molto riservata moglie

Non tutti conoscono gli aspetti più teneri della sua vita. Ecco chi è la bellissima moglie di Alessandro Siani

Alessandro Esposito, questo il vero nome di Alessandro Siani, nasce il 17 settembre del 1975 a Napoli. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata molto presto: già da ragazzino, infatti, inizia a lavorare come cabarettista nel Tunnel Cabaret, mentre a 20 riesce ad aggiudicarsi il Premio Charlot, vincendo il titolo di “Miglior cabarettista dell’anno”.

La sua bravura e simpatia ha permesso all’artista di essere uno dei comici più divertenti e amati in tutto il panorama del mondo della televisione e dello spettacolo. Tuttavia, non tutti conoscono alcuni aspetti della sua vita privata. In questo articolo, infatti, ti parliamo della bellissima moglie di Alessandro Siani.

Ecco chi è la bellissima moglie di Alessandro Siani

Nel 2006 gli spettatori hanno imparato a conoscere Alessandro Siani in versione attore di cinema. Nel suo primo film, “Ti lascio perché ti amo troppo”, il comico mostra le sue capacità attoriali, vincendo il premio come miglior attore durante il Giffoni Film Festival.

Da ricordare, inoltre, i grandi successi ottenuti in film come “Benvenuti al Sud”, nel 2010, Benvenuti al Nord, nel 2012, Il principe abusivo, nel 2013, Il giorno più bello del mondo, nel 2019. Inoltre, non tutti sanno che Alessandro Siani ha pubblicato ben 5 libri: il primo volume è stato pubblicato nel 2010, mentre il più recente nel 2019.

Il grande successo come comico, attore e scrittore ottenuto negli anni gli ha permesso di conquistare una grandissima fama tra il pubblico. In molti, infatti, vorrebbero sapere di più sulla sua famiglia e sulla sua vita privata. In particolare, sono in molti a chiedere informazioni sulla sua bellissima moglie.

La coppia non ama essere sotto i riflettori. È abbastanza difficile, infatti, assistere ad una sua apparizione pubblica in pompa magna, se non per appuntamenti particolari in compagnia di suo marito. I due si conoscono da molti anni e hanno deciso di sposarsi nel 2008, andando poi a vivere a Fuorigrotta, a Napoli.

La coppia ha due figli che amano moltissimo e che stanno crescendo nell’attenzione dei loro genitori. La moglie di Siani è bellissima ed è sempre stata vicina al marito supportandolo nelle sue scelte professionali. Magari, nei prossimi anni, sapremo di più sulla moglie di Alessandro Siani, ma intanto i due continuano ad amarsi.