Costantino Vitagliano: lo ricordate? Ecco cosa fa oggi, wow

Aveva raggiunto una popolarità eccezionale, ma negli anni è un po’ sparito. Vi ricordate di Costantino Vitagliano? Ecco cosa fa oggi

Costantino Vitagliano è diventato famoso negli anni grazie alla sua partecipazione come tronista di Uomini e Donne. L’uomo ha colpito nel segno di tantissime telespettatrici, riuscendo a diventare negli anni simbolo del programma e amatissimo personaggio televisivo. Grazie alla sua fama, l’ex modello è riuscito a costruire una carriera fantastica, non solo nel mondo dello spettacolo.

Raggiunto l’apice del successo grazie alla sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, Costantino si è sempre definito “Un bravo ragazzo, un po’ fuori di testa”. Negli ultimi anni sembra essere un po’ sparito dal mondo della tv e dello spettacolo, ma il suo lavoro continua alla grande. Ecco che cosa fa oggi Costantino Vitagliano.

Cosa fa oggi Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano nasce nel 1974 a Milano. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia fin da giovane, quando comincia a collaborare con alcune tv locali lavorando come valletto. Ma poi prosegue come attore, personaggio televisivo e modello, riuscendo ad arrivare a “La sai l’ultima”. Negli ultimi anni, però, dopo un periodo costellato di successi e collaborazioni niente male, Costantino è un sparito dai riflettori e in molti si chiedono che cosa fa oggi.

Dopo la svolta nella sua carriera nel mondo dello spettacolo, dovuta principalmente alla sua partecipazione nel programma “Uomini e Donne”, Costantino ha raggiunto grande notorietà. Maria De Filippi ha infatti contribuito tantissimo alla crescita del personaggio che ha letteralmente conquistato i fan e gli altri concorrenti del programma, diventando presto il tronista più amato in assoluto.

Dopo mesi di trasmissione, indecisioni e polemiche, Costantino riuscì a compiere la sua scelta, indicando come sua compagna Alessandra Pierelli. La showgirl e attrice, è diventata nota al pubblico grazie alle sue interpretazioni come attrice in film e serie tv.

Ma dopo alcune esperienze nel mondo dello spettacolo, nel 2016 annuncia su RTL 102.5 di non voler più tornare in televisione a causa di cachet troppo bassi. La sua vita ha quindi subito un grande cambiamento, soprattutto grazie alla nascita di sua figlia Ayla. Costantino è molto attento a non esporsi troppo sotto i riflettori, ma secondo Libero Quotidiano, l’ex modello avrebbe conosciuto un nuovo amore, di nome Ambra. Oggi l’ex showman, infine, avrebbe scelto la strada della moda, diventando un imprenditore.