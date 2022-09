Sonia Bruganelli: la prima volta dopo il ritocco estetico

Avete visto Sonia Bruganelli durante la prima puntata del Gf Vip? Da non credere, il ritocchino estetico è evidente. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Lunedì è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Gf Vip. Anche quest’anno Sonia Bruganelli avrà il compito di commentare il cast del reality insieme a niente di meno che Orietta Berti. Ma attenzione, a molti fan non è sfuggito un dettaglio sulla moglie di Paolo Bonolis. A quanto sembra, sarebbe ricorda alla chirurgia plastica, ecco perché.

Nella prima puntata del Grande Fratello Vip, in molti hanno notato un cambiamento in Sonia Bruganelli. Se anche voi ci avete fatto caso non vi siete sbagliati, infatti la moglie di Paolo Bonolis si è recentemente sottoposta ad una blefaroplastica superiore. Si tratta di un intervento per eliminare la pelle in eccesso dalle palpebre.

Sonia infatti, desiderava da molto tempo questo ritocchino e ora ha uno sguardo ancora più intenso ed ammaliante. L’opinionista è andata sotto i ferri proprio durante l’estate, quindi questa è la prima volta che si mostra in pubblico dopo la blefaroplastica.

Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Sonia Bruganelli più bella che mai dopo il ritocchino chirurgico

Qualche mese fa aveva comunicato ai suoi followers di aver finalmente realizzato il suo sogno e di essersi concessa questo ritocchino. Ora si è mostrata nella prima puntata del Gf Vip più bella che mai. L’opinionista ha sfoggiato un look elegante in total black indossando un abito con tante paillettes e diamanti.

Il vestito è firmato ATU e pensate che costa ben 486 euro, ai piedi invece ha sfoggiato delle Louboutin in vernice nera con la suola rossa, il prezzo per queste è di 595 euro. Insomma, Sonia per il suo debutto nel reality non ha di certo badato a spese.

Ora i fan del Gf Vip non vedono l’ora di vedere se la moglie di Paolo Bonolis darà del filo da torcere anche ad Orietta Berti. Stranamente, per il momento le due sembrano andare d’amore e d’accordo, vedremo se sarà così anche nelle prossime puntate. Voi cosa ne pensate?