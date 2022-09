Lady Gaga: paura al concerto è successo l’impensabile, interrotto all’improvviso.

La famosa cantante si è lasciata andare alle lacrime, ecco ciò che è successo recentemente all’iconica Lady Gaga.

Nel corso della sua carriera, Lady Gaga ha saputo cavalcare l’onda del successo, divenendo una delle più grandi pop star del panorama musicale internazionale. Come se non bastasse, nel 2018 la giovane Germanotta ha debuttato sul grande schermo per la prima volta nella sua vita come protagonista assoluta di A star is born – al fianco dell’attore Bradley Cooper. Il film l’ha così introdotta nel panorama cinematografico americano, consentendole di ottenere il ruolo di Patrizia Reggiani nel lungometraggio biografico della famiglia Gucci – House of Gucci – diretto dall’iconico Ridley Scott.

Lasciata la telecamera e i set cinematografici, Lady Gaga è quindi tornata ad occuparsi della sua carriera di musicista, iniziando così il tour The Chromatica Ball. A causa della pandemia, il suo spettacolo venne rimandato per più di due anni, tempo e staticità che non fecero tuttavia crollare il sogno della cantante di condividere il suo show con il resto del mondo. Negli ultimi mesi pertanto, l’attrice e cantante si è dedicata proprio al tour tanto atteso; purtroppo però, un imprevisto dell’ultimo minuto l’ha costretta ad abbandonare il palco. Le polemiche non sono mancate.

Lady Gaga interrompe lo spettacolo, pioggia di critiche per la cantante e attrice

La tappa finale del The Chromatica Ball si sarebbe dovuta tenere lo scorso 17 settembre nel cuore di Miami. Tutto era pronto per l’incredibile spettacolo e i fan erano di visibilio, tuttavia il tempo non risultava essere dei migliori. Durante lo spettacolo, il diluvio ha colto la troupe della cantante e il pubblico stesso, pertanto – di fronte a tali condizioni metereologiche, Lady Gaga ha deciso di interrompere lo spettacolo.

I fan della pop star sono rimasti alquanto delusi dal comportamento del loro idolo, in quanto hanno affermato che la vecchia Gaga non avrebbe mai interrotto lo spettacolo per un po’ di pioggia. La cantante, dal canto suo, ha deciso di chiarire ulteriormente la sua posizione in merito.

Leggiamo quindi le sue parole: “C’è stato un fulmine che ha colpito il terreno, molto vicino a noi” – ha spiegato – “volevo anche essere la vostra bad bit***, ma voglio anche essere responsabile. Non so cosa farei se succedesse qualcosa a qualcuno del pubblico o a qualsiasi membro della mia crew, della mia band, dei miei ballerini” – ed ha quindi concluso – “Mi dispiace che non siamo riusciti a fare l’epica performance di Rain On Me sotto la pioggia, ma quello che vale di più per me è la vita“. Parole che tuttavia non hanno placato la profonda delusione dei fan.