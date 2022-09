Meghan Markle: avete notato il dettaglio imbarazzante al funerale?

Lunedì 19 settembre si sono tenuti i funerali della Regina Elisabetta II. Avete notato anche voi cosa aveva indossato per l’occasione Meghan Markle?

Il 19 settembre si è tenuto il funerale dell’amatissima Regina Elisabetta II. Tutto il mondo si è stretto intorno al nuovo Re, Carlo III di Inghilterra.

I più grandi della terra erano tutti presenti per dare l’ultimo saluto a colei che ha fatto la storia. Ma non solo loro erano presenti: Londra era gremita di persone che si sono riversate per le strade, i loro volti rigati dalle lacrime e molti applausi quando i maxischermi hanno inquadrato il feretro.

La Regina Elisabetta II riposerà accanto al marito, il Principe Filippo II, morto solo un anno fa, nella cappella di San Giorgio nel castello di Windsor.

Tutta la famiglia della Sovrana era presente il giorno del suo funerale: c’erano anche i principi George e Charlotte che durante le esequie hanno indossato un abito a lutto. Il volto della principessa che piangeva ha fatto il giro del mondo, mostrando quanto affetto aveva per la Sovrana scomparsa.

Funerali Regina Elisabetta II: il dettaglio che non è sfuggito a nessuno

I figli della Regina e William indossavano tutti l’uniforme militare, mentre la moglie del futuro Re d’Inghilterra, Kate Middleton, aveva un cappello a falde larghe con veletta. E ha omaggiato la Regina indossando un collier di perle a più fili.

Ma alcuni dettagli non sono passati inosservati. Come, ad esempio, il look scelto dalla moglie di Henry, Meghan Markle, che ha suscitato non poche polemiche.

Infatti, la duchessa di Sussex ha indossato per questa occasione un abito a mantella, un cappello a falde larghe e, come omaggio alla Sovrana scomparsa, ha abbinato il suo look con un paio di orecchini di perle, che Elisabetta II le aveva regalato quando si era ufficialmente fidanzata con Henry.

Meghan Markle era impeccabile quel giorno, ma per un piccolo particolare ha suscitato molte polemiche. Infatti, non ha indossato la veletta che ha più un valore simbolico: la tradizione vuole che chi lo indossa è in lutto.

Non è certo obbligatorio metterlo ma dato che si trattava della Regina Elisabetta II in molti avevano pensato che l’avrebbe indossato. Ma così non è stato.