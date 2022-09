Shining: ricordate le gemelline? Eccole oggi, incredibile

Shining è uno dei film di Stanley Kubrick che più ha terrorizzato. Ma come sono diventate le gemelle protagoniste del film?

È considerato da tutti uno dei film cult del genere horror: stiamo parlando di Shining, ovvero uno dei capolavori di Stanley Kubrick.

Il film uscì nelle sale cinematografiche nel 1980 e fu scritto, oltre dal regista, anche da Diane Johnson e fu tratto dal romanzo omonimo di Stephen King.

Uno degli attori protagonisti del film è Jack Nicholson, interprete di tantissimi altri film che hanno fatto la storia.

La scena più iconica del film è senza dubbio quella di Jack Terrance – interpretato proprio da Nicholson- armato di accetta, che sfonda la porta del bagno prima di chiamare il nome della moglie Wendy. La sua espressione del viso è passata alla storia.

Shining: come sono diventate le due gemelle?

Anche se è considerato da tutti uno dei film horror più belli, quando uscì nelle sale cinematografiche ricevette molto critiche, oltre a ricevere anche due Razzie Awards: uno per il peggior regista, Stanley Kubrick, l’altro per la peggior attrice non protagonista, Shelley Duval, che nel film ha interpretato il ruolo della moglie dei Jack Terrance.

Oltre a lui, c’erano anche due gemelle, che chi ha visto la pellicola si ricorderà di certo, con un vestito azzurro e che si tengono per mano nei corridoi dell’Overlook Hotel.

E proprio di loro si parlerà in questo articolo. A distanza di più di 40 anni, come sono diventate le due protagoniste di Shining?

Dopo aver preso parte a questo horror, Lisa Burns e Louise Burns presero la decisione di non fare più cinema. Anzi, hanno intrapreso una strada lontana dai riflettori, proseguendo i loro studi: la prima si è laureata in lettere, mentre Louise si è laureata in microbiologia.

Entrambe hanno sempre mantenuto il riserbo sulla loro vita privata. Sono state fotografate qualche anno fa, in occasione della loro presenza al cinquantenario dalla prima proiezione del film Il dotto Stranamore.

È stato il gruppo Facebook British Film Institute a postare la foto, che ha scatenato la curiosità di molti che avevano perso le loro tracce.

E voi siete tra i fan di questo film horror, Shining?