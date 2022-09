Grande Fratello: rivoluzione completa, da non credere

Rivoluzione in atto e da non credere per uno dei programmi più seguiti in Mediaset. Ecco che cosa succede al Grande Fratello

Ci sarà grande attenzione per la puntata del Grande Fratello in onda questa sera. SI tratterà infatti, di un’edizione molto particolare in quanto a breve è prevista una rivoluzione da non credere per la casa più spiata d’Italia.

Si tratterà di una puntata molto interessante, in quanto l’edizione del 2022-2023 inizierà pochi giorni prima la tanto attesa tornata elettorale, prevista per il 25 settembre. Ecco quali sono le maggiori novità.

Grande Fratello rivoluzioni e novità in arrivo

Dopo la caduta dell’attuale governo Draghi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha indetto nuove elezioni previste per il 25 settembre. Dal punto di vista del palinsesto televisivo, questo ha avuto un grande impatto, soprattutto nel caso della programmazione del Grande Fratello, reality show famosissimo, trasmesso su Canale 5.

Il voto è infatti stato fissato a sei giorni dalla partenza delle trasmissioni, e dunque per il Grande Fratello ci sarà una rivoluzione in atto. I produttori hanno inizialmente pensato di far slittare l’inizio del programma subito dopo le elezioni, in modo da dare la possibilità a chi partecipa al Grande Fratello di andare a votare. È infatti previsto un periodo di cinque giorni di quarantena prima di poter entrare nella Casa.

Tuttavia, l’inizio della trasmissione televisiva è stato comunque fissato per la data già inizialmente prevista, del 19 settembre 2022. Il programma, dunque, partirà regolarmente. Ma Alfonso Signorini, conduttore e simbolo del reality, non ha affatto intenzione di comunicare leggerezza e disinteresse nei confronti del voto, oltre a non ottenere una casa vuota. Dunque, è stata modificata la regola che prevede la quarantena, abolendola del tutto e permettendo ai partecipanti di rientrare nella casa senza problemi dopo essere andati a votare.

La rivoluzione in atto nella casa più spiata d’Italia è stata riportata da Davide Maggio, esperto di televisione che gestisce un blog specializzato in novità del mondo dello spettacolo. Dunque, il Grande Fratello cambierà il regolamento per permettere agli inquilini di votare. Questo verrà permesso grazie all’abolizione della quarantena, che darà la possibilità agli vippini di recarsi ai seggi elettorali, esprimere la propria preferenza e tornare subito in Casa senza dover fare la quarantena.