Agenzia delle Entrate, come sapere se hai debiti con loro prima che sia troppo tardi: ecco il modo davvero pratico.

Sono in molti i cittadini che temono di dover pagare qualcosa all’Agenzia delle Entrate, ma cercando di mantenere sempre una posizione in regola non si ha davvero nulla da temere.

Tutto sta, appunto, nel verificare la propria posizione e non avere pendenze con quest’agenzia governativa; ecco come fare per sapere se si hanno dei debiti oppure no, prima di incorrere in multe e altro.

Agenzia delle Entrate, come sapere se hai debiti con loro prima che sia troppo tardi: ecco come verificarlo

Come sappiamo, i debiti fiscali non pagati vengono iscritti a ruolo e verranno poi segnalati mediante la famosa e temuta cartella esattoriale; onde evitare spiacevoli soprese dunque, nonché per svolgere il proprio dovere da cittadini, è bene mantenere sempre la propria posizione in regola.

Può capitare comunque che, vista la tanta burocrazia, non sappiamo bene se abbiamo pagato tutto o se qualcosa ancora ci sfugge; in questo caso, possiamo verificare facilmente se possiamo stare tranquilli o abbiamo ancora delle cose da pagare.

Per verificare la nostra posizione infatti, possiamo direttamente recarci sul sito dell’Agenzia delle Entrate (come da questo riportato), dove sono disponibili le nostre cartelle a partire dal 2000; per accedere è necessario avere lo SPID, oppure lo si può fare tramite CIE, nome utente, password e PIN dell’account registrato o accedere col codice scale e PIN sul sito dell’INPS.

Online possiamo poi direttamente pagare le nostre cartelle esattoriali presenti; per farlo, basta utilizzare il servizio Paga online attivo proprio dal portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in maniera rapida e immediata.

Le cartelle esattoriali possono comunque essere saldate (come riporta il sito Proiezioni di Borsa) con i servizi telematici collegati al sistema di pagamento pagoPA; spazio quindi all’app Equiclick, oppure online tramite i servizi della Posta e delle banche. Con un po’ di accortezza, possiamo evitare spiacevoli sorprese e mantenere sempre in regola la nostra posizione.