Chicago Fire: interrotta la produzione! Cosa è successo

Chicago Fire 10: le riprese della serie sono state interrotte a causa di alcuni colpi di pistola. Leggiamo nel dettaglio cosa è successo.

Le riprese di una delle serie di Dick Wolf, Chicago Fire, sono state interrotte a causa di alcuni colpi di pistola, vicino al set.

Secondo il notiziario locale CWB, questi spari si sono verificati nel corso di alcune scene ambientate in Madison Street, nel West Side della città, vicino al confine con la periferia di Oak Park.

Mentre tutto lo staff di Chicago Fire si trovava a fare alcune riprese, si sarebbero sentiti in lontananza i colpi. Nessuno è rimasto ferito.

Secondo alcune testimonianze, a sparare sarebbe stato un uomo che poi è fuggito su un Suv nero. In casi come questi, il protocollo di sicurezza del set prevede lo stop immediato delle riprese.

Chicago Fire 11: interrotte le riprese

Si fanno sempre più insistenti alcune voci che riguardano che ci sarebbero alcuni danni alle attrezzature causati dai proiettili. Ma ancora non sono state confermate.

Chicago è una della città degli Stati Uniti che registra un tasso di criminalità molto alta. Ed anche se Chicago Fire potrebbe avvalersi di alcuni studi cinematografici per girare le scene in esterna, questa serie preferisce invece girarle per le vie della città, per rendere il tutto ancora più realistica.

Intanto, manca sempre meno all’inizio di questa undicesima stagione. Nell’ultima puntata della decima stagione abbiamo assistito al matrimonio di Stella Kidd e Kelly Severide. Alla fine della puntata si può intuire che la loro Luna di Miele verrà interrotta da qualcuno.

La prima puntata della nuova serie, che andrà in onda il 21 settembre in America – in Italia ancora non si ha una data precisa – è intitolata “Hold On Tight”.

La NBC ha già rilasciato la sinossi di quello che si andrà a vedere “La luna di Miele di Kidd e Severide è interrotta da una persona pericola del loro passato. L’ex compagno di scuola di Kidd si unisce alla Caserma 51; Brett e Violet riflettono sulle loro relazioni”.

Chi sarà la persona pericolosa di cui si parla? Anche se sappiamo che la coppia ne uscirà indenne, sicuramente questa story line verrà portata avanti nel corso delle puntate.