Scopriamo insieme come possiamo realizzare una buonissima torta alle mele ripiena che finirà nel giro di poco tempo.

Anche oggi vi vogliamo proporre una ricetta facile e veloce, come al nostro solito, di un classico della cucina, ovvero la super amata torta alle mele, ma in una versione particolare, perchè in questo caso ha un ripieno.

Come sempre possiamo personalizzarla aggiungendo qualche goccia di cioccolato, oppure della frutta secca, insomma apriamo la dispenda e vediamo cosa possiamo aggiungere o modificare, ma iniziamo a vedere gli ingredienti necessari.

Torta ripiena alle mele? Fa impazzire tutti e costa pochissimo!

Ma prima vi sveliamo qual’è il ripieno di questa bontà, ovvero della squisita marmellata di prugne, siamo certi che vi ricrederete appena l’assaggiate, fidatevi di voi, ecco la lista:

2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaio di miele

5 mele

8 gr di zucchero vanigliato

1 pizzico di cannella

300 gr di farina 00

150 ml di olio di girasole

50 gr di burro fuso

6 gr di lievito in polvere per dolci

marmellata di prugne q.b

2 uova

200 ml di latte

150 gr di zucchero

Iniziamo quindi la preparazione vera e propria lavando e grattugiando le nostre mele, dopo che le abbiamo sbucciate, le mettiamo in padella, poi aggiungiamo lo zucchero, la cannella e lo zucchero vanigliato, accendiamo il fuoco e lasciamo andare per 10 minuti, mescolando sempre, mi raccomando.

Poi passato questo tempo spengiamo ed iniziamo a preparare l’impasto, in un contenitore mettiamo le uova e lo zucchero ed iniziamo a montare a mano, poi quando saranno belle spumose aggiungiamo, l’olio, il burro fuso ed il latte e continuiamo ad amalgamare per bene.

Aggiungiamo, piano piano, anche la farina che avremmo setacciato ed il lievito in polvere, mi raccomando deve essere tutto bello omogeneo, poi prendiamo la nostra tortiera che abbiamo imburrato ed infarinato, oppure sulla quale abbiamo messo la carta da forno, e versiamo metà impasto.

Inforniamo quando è bello caldo e lasciando andare per 15 minuti a 200 gradi, adesso tiriamola fuori e mettiamo sulla superficie la marmellata di prugne e poi mettiamo sopra le mele che avevamo preparato in padella.

Possiamo coprire con l’impasto che avevamo lasciato da parte e rimettiamo in forno per lo stesso tempo, facciamo sempre la prova con lo stecchino prima di sfornare, mi raccomando!

Ecco che il nostro super dolce con un ripieno buonissimo di mele è pronto, possiamo ovviamente spolverarlo con dello zucchero a velo sopra per renderlo ancora più buono! Come avete visto è veloce e facilissimi e siamo certi che tutti apprezzerete il suo gusto diverso dal solito.