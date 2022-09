Flavio Insinna alla conduzione del programma che non ti aspetti: ecco la novità per il conduttore romano, davvero incredibile.

Grandi novità anche in questa stagione televisiva per Flavio Insinna, sempre più protagonista sul piccolo schermo; dopo un periodo difficile, il conduttore romano è tornato protagonista, anche in varie fiction come attore.

Di recente infatti, Insinna è tornato alla guida del noto programma, riproposto anche per questa stagione televisiva 2022/2023; ecco i dettagli a riguardo che forse non sapevi.

Flavio Insinna alla conduzione del programma che non ti aspetti

Per festeggiare il ritorno a scuola di tantissimi alunni, anche per quest’anno Rai 1 ha deciso di mandare in onda lo speciale Tutti a scuola; ancora una volta, la conduzione è stata affidata a Flavio Insinna, anche se al suo fianco non c’è stata Andrea Delogu ma Roberta Rei.

Nella puntata, ospiti dei due conduttori sono stati Luisa Ranieri, la pianista Frida Bollani Magoni e Matteo Bocelli; inoltre, anche altre figure del mondo dello sport e un’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis formata dai migliori allievi dei Conservatori d’Italia.

Un evento (trasmesso al posto de La Vita in Diretta) per celebrare il ritorno a scuola di tantissimi giovani, pronti a ricominciare un nuovo anno scolastico dopo i mesi particolarissimi vissuti a causa della pandemia.

Quanto a Flavio Insinna, tra qualche settimana il conduttore sarà di nuovo protagonista con L’Eredità, storico game show di Rai 1; al momento però, continua la messa in onda di Reazione a Catena con Marco Liorni.

E’ probabile che Insinna, oltre che con la conduzione di vari programmi, sarà protagonista anche nelle vesti di attore nelle varie fiction Rai; nel suo lunghissimo curriculum vanta già tantissimi progetti di questo tipo.

In quale nuovo progetto si sperimenterà Insinna? La Rai deciderà di puntarci di nuovo tantissimo affidandogli diversi altri progetti? La nuova stagione televisiva è appena partita ed è sicuramente pronta ad intrattenere ed emozionare tutti quanti.