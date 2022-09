Amici: ricordate Flaza? Eccola oggi, irriconoscibile

Non tutti ricorderanno una delle protagoniste del programma. Ecco che fine ha fatto e che cosa fa oggi Flaza di Amci

Spesso i programmi televisivi particolarmente amati riescono a creare dei legami profondi tra i fan dello show e i concorrenti in gara. Non è un caso, infatti, che Flaza sia stata una dei personaggi più amati in assoluto dopo l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, la splendida conduttrice che ha rivoluzionato il modo di fare televisione in Italia.

Il percorso della giovane cantante, purtroppo, si è concluso prima del previsto e l’ha costretta a lasciare la scuola anzitempo. Tuttavia, il legame creato con i suoi fan è ancora fortissimo e sono in molti a chiedere di lei. Ecco che fine ha fatto e che cosa fa oggi Flaza di Amici

Ecco com’è oggi Flaza di Amici

Nonostante il suo percorso nel programma molto seguito dai giovani, Flaza si è sempre dichiarata fiera di ciò che era stata la sua esperienza nel programma. Tuttavia, non pochi telespettatori hanno perso di vista la carriera della giovane cantante. Ecco, dunque, che cosa fa oggi e com’è Flaza di Amici.

Flavia Zardetto, questo il vero nome di Flaza ha partecipato come protagonista al programma televisivo di Amici, condotto dalla bravissima Maria De Filippi. Grazie al suo look e al suo stile musicale la meravigliosa cantante ha colpito nel segno nonostante il suo percorso sia durato relativamente poco.

Tuttavia, Flaza ha continuato a cantare e a rincorrere il suo sogno di diventare una professionista nel mondo della musica, coltivando la sua passione per la musica e per il mondo dello spettacolo. Spesso, infatti, aggiorna i fan sul suo percorso artistico, pubblicando informazioni direttamente sul suo profilo Instagram ufficiale.

Durante la sua breve esperienza all’interno della scuola di spettacolo più famosa d’Italia, Flaza ha imparato moltissimo e per questo ha sempre giudicato la sua permanenza come estremamente formativa. Nonostante la sua espulsione, la cantante ha ammesso che la sua partecipazione al programma le ha dato molte nuove consapevolezze.

Ma cosa fa oggi Flaza di Amici? Dopo aver partecipato al talent show su Mediaset, l’attrice è riuscita a firmare un contratto con l’etichetta Honiro. Oggi produce musica e sta cercando di imporsi nel mondo dello spettacolo.