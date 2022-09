Elga Profili: la ricordate a U&D? Eccola oggi completamente trasformata

Elga Profili è stato sicuramente uno dei personaggi più discussi di Uomini e Donne. Ma che fine ha fatto oggi? Da non credere, scopriamo nel dettaglio com è diventata e cosa fa nella vita.

Uomini e Donne è senza ombra di dubbio uno dei programmi televisivi più seguiti del momento. I telespettatori si affezionano moltissimo ai personaggi che passano attraverso il dating show. Uno di questi è proprio Elga Profili. Ma che fine ha fatto oggi? Scopriamolo insieme.

Elga Profili è stato uno dei personaggi più chiacchierati di Uomini e Donne, in molti la ricorderanno per via del suo carattere peperino.

In diverse occasioni lascio lo studio in seguito a scontri o discussioni. Poi nel 2015 lascio il programma definitamente in seguito al due di picche di Giorgio Manetti.

Impossibile dimenticare la furiosa lite tra Elga e Gianni Sperti. Nel corso del programma ha frequentato diversi cavalieri tra cui Samuel Baiocchi, Antonio Jorio e Guido Soldati.

Ora invece si è allontanata definitivamente dal mondo dello spettacolo e si dedica al 100% alla sua attività di consulente legale. Inoltre, continua ad essere seguitissima sui social.

Ma andiamo a scopre com è diventata.

Elga Profili: eccola oggi dopo Uomini e Donne

Elga Profili si è ormai distaccata dal mondo dello spettacolo. Ora vive in tutta tranquillità dedicandosi al suo lavoro da consulente legale e alle sue passioni come l’arte e la pittura.

Spesso pubblica sul suo profilo Instagram alcuni dei suoi bellissimi quadri. I fan di Uomini e Donne si chiedono se la dama tornerà mai nel dating show. Per il momento Elga non ha nessuna intenzione di ritornare nel programma di Maria de Filippi, chissà magari con il tempo cambierà idea.

In molti ricordano di quando la dama tiro fuori gli artigli dopo un litigio con Gianni Sperti. Tutt’ora quella discussione rimane uno dei momenti più trash della storia di Uomini e Donne.

Ormai, Elga è lontana da quel mondo e si gode appieno la vita in solitudine. Non sappiamo se è riuscita o meno a trovare l’amore, in ogni modo sembra vivere la vita dei suoi sogni.

Voi cosa ne pensate?