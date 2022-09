I Cesaroni: ricordi Maya? Eccola oggi completamente trasformata

L’attrice è cambiata molto nel corso degli anni e dopo le nuove esperienze. Ecco com’è oggi Maya de I Cesaroni

Il successo è arrivato soprattutto in questo caso, quando la bellissima attrice ha interpretato il personaggio di Maya D'Oil Aldemburger, nell'amatissima serie tv "I Cesaroni", trasmessa su Canale 5 dal 2006 al 2014. Ecco, quindi, com'è diventata oggi Maya de I Cesaroni e com'è proseguita la sua carriera.

Nina Torresi è una giovane attrice entrata nel cuore di moltissimi telespettatori dopo il suo ruolo ne I Cesaroni, dove interpretava Maya D'Oil Aldemburger. L'attrice ha anche collaborato per altre web serie, come "L'ospite perfetto", "118", "Sbratz".

Oggi Nina Torresi, splendida protagonista della serie tv di grande successo tra i giovani, ha 32 anni. La sua carriera, dopo I Cesaroni è continuata a gonfie vele e l’attrice ha moltiplicato le sue collaborazioni. Tra queste, è possibile annoverare alcune serie tv, come “Incantesimo 10”, “La scelta di Laura”, “Il sangue e la rosa”, Mai per amore – La fuga di Teresa”, “Fratelli Benvenuti”, “Baciato dal sole”, “Sotto copertura – La cattura di Zagaria”, “Il coraggio di vincere” e “Oltre la soglia”.

Inoltre, l’attrice ha collaborato anche per numerosi cortometraggi. Tra questi “FOL: Full Of Life”e “La finestra aperta”. Possiamo vederla anche in alcuni videoclip, come “L’estate di Adelina” di Simone Perrone, “Ritornerò” del grande Max Pezzali e “Oro trasparente” di Matteo Branciamore.

Dunque, la carriera della bellissima e giovane Torresi è continuata in un modo eccellente e la sua partecipazione alla serie tv I Cesaroni è servita moltissimo come trampolino di lancio. La bella Nina, infatti, ha recitato anche per il grande schermo. Ha interpretato un personaggio in “Stasera lo faccio”, “La bellezza del somaro”, “La strategia degli affetti”, “Chiamatemi Ishmael”, “Cara, ti amo…”, “Il rosso e il blu”.