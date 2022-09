Cristina D’Avena tutto in bella mostra, il buongiorno è da svenire: la cantante sfoggia tutta la sua sensualità, bellissima.

Sono tantissimi quelli che portano nel cuore le sigle dei cartoni animati, un ambito in cui sicuramente Cristina D’Avena è una delle regine indiscusse; la cantante bolognese è amatissima dal pubblico, anche oggi dopo tantissimi anni dal suo esordio.

Classe ’64, la sua voce è inconfondibile, così come la sua bellezza; nella nuova foto è tutto in bella mostra per un buongiorno da svenire, davvero una sensualità da mozzare il fiato.

Cristina D’Avena tutto in bella mostra, il buongiorno è da svenire: sensualità da urlo

La D’Avena, nel corso della sua lunga carriera, è stata la voce di amatissime sigle di Kiss me Licia, i Puffi, Occhi di gatto, Papà Gambalunga, Batman, Pollon e tantissimi altri cartoni animati; la cantante è stata un simbolo per varie generazioni, così come nel corso del tempo è diventata anche un’icona di sensualità.

Arrivata a quasi 60 anni, la D’Avena è molto seguita sui social e non manca mai di mostrare tutta la sua femminilità, oltre che il suo corpo da sogno; molto seguita sui social, un post pubblicato sul suo profilo Instagram mette in risalto tutta la sua sensualità.

Come si vede nella foto infatti, la cantante si mostra struccata sdraiata sul letto, per un buongiorno da svenire; coi capelli sciolti, Cristina indossa una canottiera nera dotata di un’ampia scollatura, che pare trattenere davvero a stento il suo prosperoso décollété.

Solare e sensuale, la cantante sa sempre come incantare tutti quanti gli spettatori; il post d’altronde è stato riempito di mi piace da tutti i follower, che da sempre amano la cantante.

Tantissimi anche i commenti nell’apposito spazio, dove si mette in risalto la bellezza della D’Avena; “Mamma mia , è vero sei ancora più bella senza trucco” scrive un fan, mentre un altro confessa: “Sono innamorato di te dalle elementari…“. Ancora una volta, la cantante lascia tutti senza fiato.