William: sapete quanto guadagnerà adesso?

Dopo la scomparsa di sua nonna, la Regina Elisabetta II, in molti si chiedono quanto guadagnerà adesso William

Dopo la dipartita della regina Elisabetta II, una delle reggenti del Regno Unito più longeve della storia, molte cose sono cambiate nel regno. Il nuovo re adesso è l’ormai ex principe Carlo, diventato ormai sovrano e suo figlio William sarà il legittimo erede al trono. Il nuovo duca ci Cornovaglia, infatti, sarà il prossimo re d’Inghilterra.

Negli ultimi giorni, dunque, si sono moltiplicate le richieste di informazioni sul prossimo erede al trono, in quanto l’attenzione dei media e dei tantissimi sudditi è tutta concentrata su di lui. In tanti, infatti, si sono chiesti quanto guadagnerà William adesso. Proviamo a dare una risposta.

Ecco quanto guadagnerà William adesso

La scomparsa della Regina Elisabetta II ha lasciato tutti senza parole. Ora sarà re Carlo a guidare il Regno e al suo fianco, un passo indietro, ci sarà suo figlio. In tanti si stanno quindi chiedendo quanto guadagnerà William adesso, dopo essere diventato il nuovo erede al trono.

Il 19 settembre si svolgeranno i funerali reali, ma mentre i cittadini si recano in visita al feretro della regina, in tanti si chiedono cosa cambierà. Intanto Re Carlo III si è trasferito con la regina consorte, Camilla, ad Highgrove, la residenza reale. Per quanto riguarda l’erede al trono, invece, la sua famiglia, composta dalla splendida Kate Middleton e i loro tre figli, si sono spostati a Sandringham, nel Norfolk.

Per quanto riguarda i cambiamenti dei guadagni e la eventuale eredità ricevuta dai figli e dai nipoti della regina Elisabetta II, il nuovo re e il prossimo erede al trono non saranno obbligati a pagare alcuna tassa di successione. Questo grazie ad una norma introdotta nel 1993. Per quanto riguarda i nipoti Harry e Meghan Markle, invece, sembra che loro non erediteranno nulla per stessa decisione della regina, che non li ha inclusi nel suo testamento.

Ma quanto guadagnerà William adesso? Il duca di Cornovaglia ed erede al trono ha un patrimonio di circa 430 milioni di sterline. A precisarlo è l’Huffington Post e la famosa rivista Forbes, secondo cui il patrimonio degli Windsor dovrebbe ammontare a circa 490 milioni di euro.