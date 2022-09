Uomini e Donne, l’ex cavaliere non sta per niente bene: ecco chi è, il suo racconto sulla particolare situazione.

La nuova edizione di Uomini e Donne è ormai alle porte; lunedì 19 settembre prenderà il via il nuovo corso del dating show di Maria De Filippi che, stando alle anticipazioni arrivate fino al momento, partirà davvero col botto.

Nel frattempo però fa parlare di sé un ex-cavaliere del programma, che a quanto pare purtroppo non sta per niente bene; ecco chi è, le sue parole in merito alla delicata situazione che sta vivendo.

Uomini e Donne, l’ex cavaliere non sta per niente bene: ecco chi è

Correva l’anno 2019 e forse, in molti, ricorderanno bene di un cavaliere arrivato in studio per Gemma Galgani; non è di certo strano che la dama torinese abbia qualcuno a corteggiarla, ma al tempo fece (di nuovo, dopo l’esperienza di Nicola Vivarelli) scalpore il fatto che questo fosse molto più giovane di lei.

Stiamo parlando di Fabrizio Cilli, 40enne arrivato al programma proprio per conoscere Gemma; tra i due comunque alla fine non è andata bene, tanto che l’esperienza del cavaliere è stata piuttosto breve.

A distanza di anni però, pare che Cilli debba affrontare una sfida ben più ardua e importante; come rivela lui stesso sui social (e riportato dal sito Gossip e TV), è in attesa di un’operazione alla spina dorsale.

“Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale, non ho mai sofferto così tanto in vita mia. Alcune volte la notte vorrei morire, non vivo più” scrive sui social, mentre si mostra davvero stanco e provato.

Al momento non ci sono dettagli circa le sue condizioni di salute, ma a lui va un grandissimo in bocca al lupo per quanto deve affrontare; la speranza è di rivederlo presto in forze e, chissà, magari un giorno anche di nuovo sul piccolo schermo proprio al dating show di Maria De Filippi.