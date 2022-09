Soldi: altro che conto corrente, mettili al sicuro così

Esiste un trucco per mettere via i soldi in modo sicuro, ma attenzione, non stiamo parlando del vostro controcorrente. Ecco dove vanno messi i risparmi.

Sappiamo tutti quanto sia importante risparmiare il denaro per crearsi una sorta di pensione in autonomia. Spesso però, in molti pensano che basti metterne via una piccola parte per sentirsi al sicuro. In realtà, questo discorso non è totalmente vero, per questo motivo, oggi vi sveleremo dove risparmiare i soldi invece di averli liquidi sul conto corrente.

Per far fronte alle emerge o alle spese improvvise è necessario avere sempre da parte un gruzzoletto di soldi. Questi, generalmente sono i nostri risparmi, i quali possono essere usati anche in vista di un importante acquisto futuro, come una casa o una macchina.

Ma attenzione, lasciarli liquidi sul vostro conto potrebbe non essere conveniente, infatti considerando le ultime stime BCE sull’inflazione nel triennio 2022-2024, i nostri risparmi potrebbero subire perdite fino al 20%.

Ma andiamo a scoprire come proteggere i nostri soldi.

Ecco dove mettere via i propri risparmi

Se vogliamo iniziare a investire i nostri risparmi è necessario valutare le diverse soluzioni. Ad esempio, potete decidere di considerare le gli investimenti a brevissimo termine come i BOT. Ovvero, i Buoni Ordinari del Tesoro. Questi durano al massimo un anno e il guadagno effettivo avviene grazie alla differenza tra prezzo di acquisto e rimborso finale a 100.

Se invece volete valutare gli investimenti a breve e medio periodo, cioè quelli che vanno da un minimo di 2 anni ad un massimo di 6 anni, le possibili destinazioni finali sono molteplici.

Alcune delle soluzioni sono ad esempio i buoni postali, i BTP e i conti deposito. In questi tre casi il grado di rischio è davvero molto basso, inoltre la differenza principale è fatta dal costo del prodotto. Possiamo dire che in generale si tratta di investimenti discretamente buoni.

Tuttavia, non bisogna mai dimenticare che basta davvero poco per alzare l’asticella del rischio, in questo modo è possibile ottenere più guadagno ma anche più perdite. In questo caso è necessario sapere sempre quello che si sta facendo, per poi non pentirsi delle conseguenze.

Infine, esistono anche i risparmi a lungo o a lunghissimo termine, questi possono avere una vita residua di minimo 10 o 15 anni. In questi casi hanno quasi sempre degli effetti postivi gli investimenti in azioni o nelle start-up innovative.

Certo è, che anche in questo caso il rischio è sempre elevato, infatti considerato il fatto a lungo tempo potrebbero inevitabilmente esserci dei periodi di crisi dei mercati. Ora non vi resta che scegliere la soluzione più adatta a voi.