Michelle Hunziker: è successo in Germania, momento triste

Cosa è successo alla showgirl svizzera Michelle Hunziker? Leggiamo insieme cosa le è capitato quando si trovava in Germania.

La showgirl svizzera, Michelle Hunziker, ha avuto una disavventura in Germania dove si era recata per presentare il Digitalx 2022.

E mentre si trovava nell’auto che la stava portando in aeroporto, ha svelato di questo piccolo inconveniente che le è capitato.

Ma cosa le è successo? La showgirl, con la sua ironia che la contraddistingue sempre, ha svelato di non aver pranzo a causa della sua collaboratrice Laura Barenghi.

Ma andiamo a leggere cosa dice Michelle Hunziker: “Sono denutrita, ha preparato i panini ma li ha mangiati tutti lei. A me non è rimasto niente”.

Disavventura per Michelle Hunziker: cosa le è successo?

E poi ironizza ancora “Sono dimagrita almeno di un chilo”. E non è finita qui: infatti, ha fatto i complimenti alla sua truccatrice, svelando che è bravissima con il make up ed i capelli “Mi fa dei look pazzeschi, però si spazzola via tutto”.

La Hunziker è stata in Germania, come abbiamo accennato prima, “come moderatrice al Digital X 2022, tutte novità assolute che riguardano il mondo digitale”.

Lo scrive lei stessa sui suoi account social ed in particolar modo afferma anche che i grandi manager, founder ed imprenditori l’hanno ispirata moltissimo “su come far crescere le aziende sempre di più verso la sostenibilità abbinata alla digitalizzazione”.

L’ex moglie di Tomaso Trussardi ha avuto modo di intervistare l’attrice ed imprenditrice Jessica Alba. Come lei stessa spiega infatti, circa 7 anni fa la Honest Company, fondata proprio dall’attrice, è stata fondamentale per la nascita del suo brand.

Insomma, Michelle Hunziker ha fatto il pieno di idee nuove per la propria azienda, Goovi, che tratta di prodotti naturali.

Per il momento, per la bella showgirl all’orizzonte non c’è nessun nuovo amore, dopo la storia d’amore cha ha vissuto questa estate con il dottor Giovanni Angiolini, che è entrato anche nella casa più spiata di Italia, il Grande Fratello.

La Hunziker ha ufficializzato la sua separazione dal marito, Tomaso Trussardi qualche mese. Insieme hanno due figlie, Sole e Celeste.

Intanto, si fanno sempre più insistenti che presto, la showgirl svizzera ed Eros Ramazzotti diventeranno nonni: la loro primogenita, Aurora, sarebbe incinta del suo primo figlio.