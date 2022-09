Chicago Med 8: cambia tutto, ma perchè?

Chicago Med 8: su chi sarà incentrata la nuova stagione, che andrà in onda in America fra pochissimi giorni? Scopriamo insieme di chi si tratta.

Chicago Med è giunto alla sua ottava stagione. In questi nuovi episodi vedrà come personaggio principale una vecchia conoscenza del Med.

La serie ideata da Dick Wolf sarà ancora incentrata su molti personaggi veterani, come il dottore Will Halstead – interpretato da Nick Gehlfuss – e Meggie Lockwood – interpretata invece da Marlyne Barret.

Ma c’è anche un ritorno in questa nuova stagione, che ha avuto a che fare con il dottor Halstead. Stiamo parlando della dottoressa Hannah Asher – interpretata da Jessy Schram.

Nelle scorse puntate, la dottoressa aveva avuto un problema legato alla droga. Per questo motivo, Archer (Steven Weber) è stato molto riluttante a prendere nuovamente la dottoressa con loro, ma è stato chiaro già dal primo momento: la dottoressa non dovrà mostrare segnali di ricaduta, altrimenti è fuori.

Chicago Med 8: ecco chi sarà una delle protagoniste della nuova stagione

Nelle prime pubblicità di Chicago Med 8, è proprio la dottoressa Asher ad essere una delle protagoniste: si è vista mentre veniva sorretta dal dottor Halstead e dal dottor Choi (Brian Tee), oppure la si vede mentre si trova nel letto dell’ospedale con una ferita alla testa.

La dottoressa Asher sembra che sia tornata per restare. Cosa ne pensate di questo grande ritorno?

Intanto, andiamo a vedere cosa succederà nel primo episodio che andrà in onda in America. Il suo titolo è “How dou you begin to count the losses”.

Leggiamo la sinossi rilasciata dalla NBC “In seguito all’incendio dell’appartamento di Will, Crockett, Ethan e Archer lavorano insieme per cercare di salvare i sopravvissuti. Charles e il nuovo acquisto del Med, Nellie, aiuta un paziente paranoico. Dylan prende una decisione che cambia la vita”.

L’attrice Lilah Richcreek Estrada ricoprirà il ruolo di Nellie Cuevas, una collega di psicologia che lavora al fianco del Dr. Charles, interpretato dall’attore Oliver Platt.

Ma non la sola new entry della serie: infatti, ci sarà anche Sasha Roiz, nel ruolo di Jack Egan.

In Italia ancora non è chiaro quando si potrà vedere le serie One Chicago. Cosa ne pensate di tutte queste novità di Chicago Med 8?