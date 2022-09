Ilary Blasi rivela tutti i suoi segreti: incredibile!

In queste ore Ilary Blasi è uscita allo scoperto rivelando alle sue followers i suoi segreti di bellezza. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Ilary Blasi è sicuramente una delle presentatrici più amate dal pubblico a casa. La showgirl, oltre ad essere apprezzata per la sua spontaneità e simpatia, è anche seguitissima sui social dalle più giovani. Ilary, proprio in queste ore ha voluto condividere con le sue followers un segreto importantissimo. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della clamorosa intervista di Francesco Totti a discapito di Ilary Blasi. L’ex calciatore si è scagliato duramente contro l’ex moglie, confermando di non essere stato lui il primo a tradire. Ma non è tutto, Francesco ha anche accusato Ilary di aver rubato tutti i suoi rolex.

Mentre Totti continua a buttare benzina sul fuoco, la Blasi ha deciso di non rispondere alle provocazioni. Al contrario si mostra sui social felice e sorridente insieme alla sua famiglia.

Ma non solo, qualche ora fa ha anche condiviso con i suoi followers i suoi trucchi di bellezza. Infatti, si è mostrata mentre si sottoponeva ad un trattamento estetico alle labbra. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Ilary Blasi svela i suoi segreti di bellezza, ecco come fa ad averle perfette

Ilary Blasi è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, molte ragazze seguono con attenzione i suoi trucchi per essere sempre perfetta e alla moda. Proprio nelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi followers un dettaglio importantissimo.

Infatti, si è mostrata sul suo profilo Ig mentre si sottoponeva ad un trattamento in un centro estetico alle labbra. Ora tutte le fan hanno capito come fa sempre ad avere le labbra perfette. Ilary non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica, ma questo trattamento non ha nulla a che vedere con il botox. Motivo, per cui molte giovani si sono interessate.

La conduttrice ha mostrato il tutto tramite le sue storie su Instagram e ha anche pubblicato una foto insieme alla titolare. In questo modo tutte le ragazze interessate possono prendere appuntamento e sottoporsi al trattamento per le labbra.

Voi cosa ne pensate?