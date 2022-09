Colesterolo: abbassalo in modo facile ed economico

Soffri di colesterolo alto? Non preoccuparti, esiste un metodo facile e veloce che ti aiuterà ad abbassarlo. Scopriamo nel dettaglio cosa serve e come fare.

Il nostro corpo funziona proprio come una macchina, allo stesso modo quando c’è qualcosa che non va, cerca di avvertirci con dei segnali ben precisi. Per questo motivo, è necessario prendersi cura della propria salute, senza sottovalutate mai questi sintomi. Per fortuna esistono diversi rimedi che possono aiutarci moltissimo, come ad esempio con la cura naturale per il colesterolo alto.

Sappiamo tutti che la prima cosa da fare per stare in salute è sicuramente seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Ma attenzione, è necessario anche scegliere sempre i prodotti di prima qualità, solo in questo modo eviteremo di introdurre nel nostro corpo conservanti o altre sostanze dannose.

In particolare, cercate sempre di acquistare le verdure e i frutti di stagione. Solo in questo caso saremo sicuri di ricevere tutte le proprietà di questi alimenti. Ma in pochi sanno, che fra le verdure autunnali, esiste un ortaggio in grado di abbassare il colesterolo. Siete curiosi di scoprire di quale si tratta? Vediamolo insieme.

Colesterolo alto? Abbassalo con questa verdura autunnale

Il colesterolo è una delle malattie più diffuse in Italia, purtroppo, si tratta di una patologia che se non curata può portare a delle conseguenze gravissime. Infatti, un livello elevato di colesterolo nel sangue potrebbe causare moltissime malattie cardiovascolari.

Per questo motivo è necessario tenerlo sotto controllo a partire dall’alimentazione. Ecco perché è fondamentale evitare cibi grassi o ricchi di zucchero e sale. Al contrario è possibile abbassare i livelli di colesterolo nel sangue proprio mangiando alcuni alimenti specifici.

Esiste ad esempio una tipologia di verdura autunnale ideale per chi soffre di colesterolo alto. Ricordiamo che è importantissimo scegliere sempre gli alimenti di stagione, solo in questo modo eviteremo di introdurre nel nostro corpo i conservanti.

In autunno c’è l’imbarazzo della scelta, potete tranquillamente mettere nel carrello della spesa i broccoli, i cavoli, le carote e l’immancabile zucca. Ma attenzione, esiste una verdura non molto conosciuta ma che è in grado di abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.

Stiamo parlando del sedano rapa, gli esperti lo consigliano per via delle sue proprietà disintossicanti e antinfiammatorie. Per questo è ottimo per chi soffre di reumatismi e problemi al fegato e ai polmoni.

Ma non solo, il sedano rapa è importantissimo per combattere il colesterolo, infatti si tratta di un alimento ricco di fibre, proprio queste sarebbero in grado di ridurre l’assorbimento dei grassi da parte dell’apparato digerente.

