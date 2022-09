Uomini e Donne: Tina chiama il medico in studio!

Uomini e Donne, anticipazioni: cosa è successo nella registrazione del 12 settembre? Andiamo a scoprirlo insieme.

Nuove registrazioni del programma Uomini e Donne, condotto come sempre da Maria De Filippi. Ma cosa è successo nei giorni scorsi?

Il dating show di Canale Cinque riprenderà la sua abituale programmazione il 19 settembre. Dalla pagina di Instagram Uominiedonneclassicoeover arrivano gli aggiornamenti di quanto avviene nello studio di Mediaset.

Cosa ci si deve aspettare? Si è assistito ad uno scontro tra due protagonisti storici del programma, un ritorno inatteso, ma anche ad una Tina incredula.

Partiamo dall’inizio: Ida Platano sembra voglia concludere definitivamente la sua storia con il so ex fidanzato Riccardo Guarnieri. Dopo che in precedenza era stato lo stesso Cavaliere ad insinuare che in realtà la tronista provasse ancora dei sentimenti forti per lui, la conduttrice li ha chiamati per confrontarsi nuovamente.

Uomini e Donne: ecco tutte le anticipazioni della trasmissione

In studio si è accesso un grande dibattito, ma alla fine la Platano, forse stanca di tutta questa storia ha deciso di troncare ogni tipo di relazione con Guarnieri.

E’ tornata in studio anche Roberta Di Padua, volto storico di Uomini e Donne, che è tornata a parlare del presunto triangolo con Davide e Chiara. E sembrerebbe essere ritornata in modo definitivo, in quanto si è seduta nel parterre femminile Over.

Ma cosa ha stupito tanto l’opinionista del programma? Tina Cipollari infatti è rimasta senza parole davanti a quello che è successo.

Per la sua acerrima nemica, Gemma Galgani, sembra essere arrivato un nuovo corteggiatore. E sembrerebbe che la dama del trono over sia molto interessata a lui. Per questo motivo, la Cipollari ha ironizzato di chiamare un medico.

Ma non è finita qui: infatti, ci sarà anche un graditissimo ritorno di due protagonisti molto amati all’interno della trasmissione. Stiamo parlando di Isabella e Fabio.

Mentre, i tronisti del trono classico, invece, vanno avanti con la conoscenza dei proprio pretendenti.

Insomma, i fan non vedono l’ora che arrivi lunedì per vedere la prima puntata di Uomini e Donne. Tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è finita davvero? E Gemma Galgani riuscirà a trovare la sua anima gemella?

Per scoprire tutto ciò – e molto altro ancora – si dovrà guardare il programma che andrà in onda dal lunedì 19 settembre alle 14:45 circa.