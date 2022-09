Cocco: sai che fa benissimo? Ecco perché sceglierlo

Forse non sapevi che questo frutto può davvero esserti utile. Ecco perché il cocco fa benissimo e perché sceglierlo

Sapere cosa mangiare è certamente un’arma in più per garantire al nostro organismo i giusti nutrienti e difendere il nostro corpo da agenti che potrebbero danneggiare la salute. Uno dei segreti principali per ottenere questi risultati, infatti, è quello di puntare molto su prodotti naturali, di cui frutta e verdura.

Tra questi vi è certamente il cocco. Si tratta di un classico frutto estivo molto saporito e rinfrescante, oltre ad essere particolarmente utilizzato sulle spiagge. Si tratta di un alimento che può apportare molta energia, oltre ad essere dissetante. Ecco, quindi, perché il cocco fa benissimo e perché sceglierlo quando devi pianificare la tua dieta.

Ecco perché scegliere il cocco nella tua alimentazione

Il cocco è un frutto molto particolare composto da una peculiare buccia esterna, che viene comunemente chiamata “epicarpo” e dalla sua parte interna. Questa è di colore bianco ed è la polpa che dona al frutto particolare gusto e leggerezza. Inoltre, all’interno del frutto è presente un liquido, chiamato comunemente acqua di cocco, anch’esso molto gustoso e dissetante.

Il cocco è uno dei frutti più amati in assoluto e rappresenta la freschezza del cibo naturale e sano, soprattutto in estate. Si tratta di un alimento che, se lavorato, può essere utilizzato in molti modi. Sono famosi, infatti, prodotti come il latte di cocco, farina, l’olio e la polpa di cocco.

Questo frutto è molto importante e dovrebbe essere sempre inserito nella nostra alimentazione (a fronte di particolari intolleranze, allergie ed esigenze). Il cocco ha infatti proprietà benefiche molto importanti per la nostra salute. Si tratta, infatti, di un frutto ricco di Sali minerali, come il sodio, il calcio, il rame, il fosforo e il manganese. Questi nutrienti aiutano le nostre difese immunitarie, rafforzano le ossa e hanno grandi capacità antiossidanti.

È inoltre ricco di vitamine fondamentali per la salute del nostro corpo, come la vitamina C, la B e la E. Il cocco ha pochissimi carboidrati ed è molto ricco di grassi trigliceridi a media catena, i quali possono essere assorbiti dal nostro organismo e utilizzati nel breve periodo per la produzione di energia.