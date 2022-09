Carmen Di Pietro, arriva l’appello a Maria De Filippi: la richiesta a sorpresa dell’ex-naufraga de L’Isola dei Famosi alla conduttrice.

Dopo aver preso parte alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, dove di certo si è distinta, Carmen Di Pietro pare avere le idee molto chiare circa il suo futuro; la giunonica showgirl di Potenza aspetta un nuovo progetto e pare ora abbia chiesto direttamente ad una colonna Medaset.

L’annuncio della Di Pietro sarebbe stato infatti rivolto a Maria De Filippi, onnipresente sul palinsesto di Canale 5 coi suoi programmi; ecco dove si vedrebbe bene la showgirl, davvero incredibile.

Carmen Di Pietro, arriva l’appello a Maria De Filippi: la richiesta a sorpresa

Tra pochissimi giorni, Maria De Filippi tornerà in onda con due storici programmi come Amici e Uomini e Donne; se il talent show per la Di Pietro sembra essere fuori portata, lo stesso non si può dire del popolare dating show.

Come sappiamo, per quest’anno (un po’ come fatto per il Grande Fratello) Mediaset vorrebbe lanciare una versione Vip; alla Di Pietro dunque non dispiacerebbe per nulla prenderci parte.

“Mi vedo già sul trono. Sono single da tantissimi anni ormai” ha rivelato la showgirl ospite alla trasmissione radiofonica Non succederà di Giada Di Miceli (come riporta anche il sito La Nostra TV). “Cara sono tantissimi anni che sono single. Come faccio a trovare un uomo se questi hanno preso l’abitudine di scriverti su Internet?” continua Carmen con l’appello.

Insomma, la Di Pietro sarebbe pronta a mettersi in gioco per trovare l’amore al celebre programma di Maria De Filippi, e chissà che la conduttrice non decida di accontentarla e farla entrare nel programma.

Alla domanda sulla separazione fra Totti e Ilary Blasi invece, la Di Pietro rimane molto più abbottonata: “Siccome è la vita privata come tale non mi esprimo” ha spiegato, sottolineando come voglia molto bene a Ilary e che, in generale, lei non perdonerebbe mai un tradimento qualora dovesse subirlo.