Camilla D’Inghilterra: avete mai visto i figli? Eccoli

Camilla Shand è diventata da pochi giorni la Regina Consorte di Re Carlo III. Sapevate che la Parker Bowles ha due figli?

Camilla Rosemary Shand, conosciuta come Camilla Parker Bowles (dal cognome del primo marito Andrew Parker Bowles) rappresenta l’attuale Regina Consorte del Regno Unito, al fianco del grande amore della sua vita Re Carlo III. I due si conobbero in giovane età, prima ancora che il primogenito di Elisabetta II sposasse l’iconica Lady Diana Spencer. La loro storia d’amore venne ampiamente criticata, in quanto i due furono amanti nel corso dei rispettivi matrimoni; tanto che – dopo il divorzio – Lady D decise di denunciare la sua sofferenza, definendo il suo matrimonio “troppo affollato”.

I cittadini britannici che si ritengono ancora legati alla figura della Spencer infatti, non accettano che Camilla Shand ricopra ora il ruolo che sarebbe spettato alla prima moglie di Re Carlo III. Eppure, nonostante le critiche ed illazioni subite negli ultimi due decenni, Camilla è rimasta sempre al fianco di Carlo e lo accompagna tutt’oggi sul trono del Regno Unito. La coppia iniziò a frequentarsi ufficialmente nel 1999, due anni dopo la tragica scomparsa di Lady Diana; successivamente, Camilla e Carlo convolarono a nozze – precisamente nel 2005.

Carlo e Camilla hanno così costruito una grande famiglia allargata, composta dai figli avuti dai precedenti matrimoni: William ed Harry Windsor nel caso di Carlo; Tom e Laura nel caso invece della Regina Consorte. Scopriamo insieme chi sono i figli di Camilla Shand.

Tom e Laura Parker Bowels, i figli di Camilla Shand

Tom e Laura Parker Bowles sono nati rispettivamente nel 1974 e nel 1978 a Londra, figli appunto di Camilla Shand e Andrew Parker Bowles. Il primogenito della coppia di ex coniugi è scrittore e critico gastronomico ed ha due figli: Lola e Freddy – avuti dal matrimonio con Sara Buys, ora Sara Parker Bowles. Entrambi appassionati di giornalismo, separati solo dai diversi interessi: mentre Tom è critico gastronomico, Sara è una giornalista di moda.

Per quanto riguarda la secondogenita invece, Laura ha sempre coltivato un amore spassionato per l’arte: frequenta così la Facoltà di Storia dell’Arte e Marketing presso la Oxford Brookes University e successivamente si dedica ad uno stage presso il Museo Guggenheim a Venezia. Laura è mamma di tre figli – Liza, Gas e Louis – ed attualmente è la co-fondatrice e direttrice della galleria d’arte London’s Eleven.