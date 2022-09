Raffaella Fico: svelato il suo titolo di studio, wow!

Forse non tutti sanno che la showgirl possiede un titolo di studio davvero niente male. Ecco che cosa ha studiato Raffaella Fico

Raffaella Fico è certamente una delle più belle e apprezzate showgirl attualmente presenti sul panorama italiano. Dotata di incredibile bellezza, tipica delle zone mediterranee in cui ha le sue radici, ha dimostrato di possedere una grande intelligenza e bravura.

La donna napoletana, classe 1998, è nata a Cercola, in provincia di Napoli. Fin da subito ha colpito i telespettatori grazie alla sua incredibile bellezza, ma si è distinta anche con la sua maturità. Diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, la Fico ha attraversato negli anni grande popolarità. Tuttavia, anche molti supporters della showgirl non sanno qual è il titolo di studio di Raffaella Fico. Ecco che cos’ha studiato.

Ecco quale il titolo di studio di Raffaella Fico

La splendida Raffaella Fico ha iniziato a partecipare a molti concorsi di bellezza fin da giovane. Nel 2007, infatti, riesce a vincere la fascia di Miss Grand Prix, durante il famosissimo concorso Miss Italia. L’anno dopo, però, arriva il successo e la grande fama, grazie alla sua partecipazione al reality show per eccellenza: il Grande Fratello.

Grazie al successo ottenuto durante la partecipazione al reality, la Fico inizia a lavorare in tv. È presente, infatti, in Sguardi Diversi e Lucignolo, programma trasmesso su Italia 1 e in cui collabora come inviata. Inoltre, partecipa come valletta in alcuni programmi televisivi, come “Il colore dei soldi”, condotto da Enrico Papi nel 2009; mentre nel 2010 partecipa ad “Mitici 80”.

Ma la bellezza, la simpatia e la grande maturità non sono le uniche splendide peculiarità che possiede la showgirl. Non tutti sanno, infatti, che la Fico ha terminato i suoi studi con successo, dedicando molto tempo alla sua formazione culturale, a pari passo con gli obiettivi per la sua carriera da showgirl.

Rima di partecipare al Grande Fratello, infatti, la splendida Raffaella Fico si è diplomata nel liceo di Casalnuovo di Napoli, terminando con successo l’indirizzo socio-psicopedagogico. Dunque, non solo bellezza e simpatia, ma anche tanta intelligenza e diligenza: qualità che sono fondamentali per concludere con successo il percorso di studi, come quello a cui la Fico ha partecipato.