Perché ripetere delle affermazioni riprogramma progressivamente le tue abitudini e cambia la tua vita

Può sembrare strano ma ripetere delle affermazioni in modo regolare e costante per un certo numero di giorni può implementare nel tuo cervello delle nuove abitudini positive e può avere effetti concreti sulla tua vita.

Cerchiamo di capire il perché. Puoi sempre scrivermi all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org.

Una cosa da tenere sempre presente è che la tua mente funziona per abitudini. Le abitudini sono una cosa potentissima ma sono anche un grande elemento di risparmio energetico per il tuo cervello.

Abitudini amiche e nemiche: l’importanza delle nuove convinzioni

Se il tuo cervello dovesse andare a ponderare ogni singola volta tutte le variabili di una situazione, andare avanti per te sarebbe difficilissimo.

Quindi il cervello per fare economia di mezzi e di risorse utilizza le abitudini. Per il tuo cervello essere abitudinario è molto conveniente perché in una determinata situazione semplicemente ripropone i vecchi schemi di pensiero e non ha bisogno di elaborare di nuovo tutte le informazioni da capo. Quindi il fatto che la tua mente sia estremamente abitudinaria non è qualcosa di negativo anzi in astratto è anche qualcosa di positivo.

Installare nuove idee e nuove abitudini

Il problema è che molte delle abitudini contenute nella tua mente possono essere abitudini limitanti. Queste abitudini di pensiero limitanti sono quelle che ti portano a fare scelte sbagliate oppure che ti portano a ad avere poca energia e poca autostima. Molti dei limiti che puoi sentire nella tua vita in realtà non sono altro che il frutto di abitudini di pensiero limitanti. Ripetere delle affermazioni in modo regolare inizialmente ti sembrerà come qualcosa di strano e di poco naturale.

La forza della ripetizione e della costanza

Eppure se ripeti determinate affermazioni potenzianti e lo fai con regolarità, queste affermazioni andranno progressivamente a creare nuove abitudini di pensiero. Questo procedimento è utilizzato tanto nel mondo aziendale quanto nel mondo sportivo. Tanti sportivi magari anche molto dotati dal punto di vista fisico e che si allenano in modo ottimo, hanno delle limitazioni a livello di credenze personali che impediscono loro di eccellere. L’abitudine di ripetersi frasi positive potenzianti è estremamente potente e se vuoi scoprire come può concretamente cambiare la tua vita scrivi all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org. Infatti con la giusta costanza ed il giusto metodo le nuove convinzioni si andranno a sovrascrivere naturalmente e senza conflitti a quelle vecchie.