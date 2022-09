Harry e Meghan: nuovi guai a palazzo, è successo

Harry e Meghan, pare ci siano stati nuovi guai a palazzo: è successo davvero!? Ecco i rumors sulla coppia della famiglia reale britannica.

Le esequie della regina Elisabetta hanno attirato gli occhi di tutto il mondo, ma mentre in tanti osservano le prime mosse di Carlo come re Carlo III, pare che gli occhi del gossip siano tutti rivolti a Harry e Meghan, da tempo ormai lontani dalla Royal Family.

Stando a nuovi rumors provenienti oltre la Manica, pare che ci siano nuovi guai a palazzo e scelte che fanno discutere; davvero Carlo ha deciso questo? Ecco le voci dai tabloid inglesi.

Harry e Meghan, pare ci siano stati nuovi guai a palazzo: è successo davvero?

Si rincorrono ormai in questi giorni le voci sul freddo rapporto di Harry e Meghan con gli altri membri della Royal Family, in particolare con re Carlo; i nuovi rumors sembrano confermare tali voci, considerata la presunta scelta che il nuovo re avrebbe fatto.

Stando a quanto riportato dal Daily Telegraph (e ripreso da vari siti italiani, tra cui anche Il Corriere della Sera oppure Ansa) la coppia, dopo un iniziale invito (arrivato forse per errore), sarebbe stata esclusa dal ricevimento di stato organizzato dal re per domenica sera, al quale parteciperanno tantissimi capi di Stato e leader mondiali.

Un altro duro colpo quindi per la coppia, sempre più distante dagli altri membri della famiglia reale e soprattutto da quegli oneri e onori che spettano ai membri della Royal Family.

Intanto, stando a quanto sottolinea Gossip e TV, i due prenderanno parte ai funerali solenni della regina previsti per lunedì, dove pare che sia stato concesso ad Harry di presentarsi in uniforme, nonostante appunto non sia un membro “attivo” della famiglia reale.

Di certo, molti guarderanno anche alla coppia nel giorno tanto atteso per omaggiare per l’ultima volta la monarca; Harry, anche in seguito, rimarrà comunque sicuramente al centro dell’attenzione, specie in vista dell’uscita del suo libro.