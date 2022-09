Alessandra Amoroso: il suo ex è un amico di Maria De Filippi

Galeotta fu Maria De Filippi nella storia d’amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: ecco cosa ha portato alla rottura.

Alessandra Amoroso deve la sua notorietà al noto talent show condotto da Maria De Filippi; con la vittoria indiscussa dell’ottava edizione di Amici, la cantante si aggiudica un posto nel panorama musicale italiano e successivamente riesce a rimanere sulla cresta dell’onda nonostante lo scorrere degli anni. L’ex allieva infatti è una delle poche ad essere sopravvissuta all’eclissi mediatica; insieme a lei anche Emma Marrone, Stefano De Martino, Annalisa, Elodie, ma anche Diana Del Bufalo – diventata attrice televisiva e di teatro.

Catapultata in un castello dorato, Alessandra Amoroso ha avuto la possibilità di allargare progressivamente le sue conoscenze, divenendo amica di tanti ex allievi ed instaurando rapporti con manager e produttori musicali. In queste occasioni, può capitare che il feeling artistico e professionale si trasformi in qualcosa di molto più profondo, ed è proprio ciò che successe anni fa tra Alessandra Amoroso e il produttore musicale Stefano Settepani – conosciuto nel dietro le quinte del programma di Amici.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani, la verità dietro la rottura improvvisa

La vincitrice dell’ottava edizione di Amici conobbe Stefano Settepani nel dietro le quinte del programma, precisamente dopo un anno dalla fine della precedente relazione con Luca De Salvatore. Tra i due fu un vero e proprio colpo di fulmine, talmente profondo da renderli inseparabili per più di cinque anni. I fan di Alessandra Amoroso di appassionarono a tal punto alla coppia, da credere che i due fossero prossimi alle nozze; poi, arrivò il fulmine a ciel sereno.

Alessandra Amoroso condivise la notizia via social, questo dopo una serie di domande e curiosità da parte dei followers che da tempo non vedevano insieme la coppia. Da quel momento, la cantante decise di evitare di dare ulteriori spiegazioni, tanto che tutt’oggi non si conoscono effettivamente le cause della rottura. Forse un calo di passione come avvenne per De Salvatore?

Riguardo i suoi attuali rapporti con il produttore musicale invece, Alessandra Amoroso è stata molto più chiara: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento” – ha chiarito la cantante – “Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari ad un nuovo amore”.