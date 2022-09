Grande Fratello: l’annuncio lascia l’amaro in bocca

Grande Fratello Vip, l’annuncio lascia l’amaro in bocca: molti fan rimangono davvero delusi, ecco cosa succede in vista dell’esordio.

Ormai ci siamo. Lunedì 19 settembre partirà ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la settima, che con una lunga cavalcata terrà compagnia agli spettatori almeno fino a marzo prossimo; il pubblico è entusiasta e pare Signorini, Orietta Berti e Sonia Bruganelli siano pronti.

A pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata, arriva l’annuncio ufficiale dalla parte della produzione, che però pare aver lasciato l’amaro in bocca a molti spettatori; ecco la situazione.

Grande Fratello Vip, l’annuncio lascia l’amaro in bocca: ecco il cast

Finalmente, dopo conferme ufficiose e rumors, arriva l’annuncio con l’elenco completo del cast della settima edizione del reality show di Canale 5; a poche ore dalla prima puntata però, molti fan sono rimasti delusi dai concorrenti di quest’anno.

Nella casa entreranno dunque l’attore Marco Bellavia, lo stylist Giovanni Ciacci, il tiktoker (ex-allievo de Il Collegio) George Ciupilan; e poi ancora Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi.

Chiudono poi il cast di concorrenti Antonella Fiordelisi, Gegia, Charlie Gnocchi,

Wilma Goich, Ginevra Lamborghini, Sara Manfuso, Carolina Marconi; a seguire Nikita Pelizon, Amaurys Pérez, Pamela Prati, Cristina Quaranta, Attilio Romita,

Patrizia Rossetti, Luca Salatino e Antonino Spinalbese.

Molti dei nomi citati sono s conosciuti ai più, tranne qualcuno; di sicuro la più nota è Pamela Prati, che ritorna dunque a distanza di anni nella casa di Cinecittà. Secondo quanto riportato da Oggi poi (e ripreso dal sito Gossip e TV) dovrebbe fare il suo ingresso anche l’attore Sergio Assisi; stando ai commenti sul web, il pubblico non sembra essere particolarmente entusiasta del cast, ma il GF Vip 7 potrebbe stupire.

Di sicuro, più di qualcuno si aspettava nomi ben più noti per l’inizio di questa edizione, ma non è detto che poi non si creino dinamiche interessante; durando tantissimo, inoltre, ci sarà spazio anche per altri concorrenti.