Bianca Guaccero stravolge tutto, lo sta facendo davvero: ecco il cambiamento nella vita della conduttrice, incredibile.

Tempo di cambiamenti per Bianca Guaccero, specie dopo l’addio a Detto Fatto; la Rai ha deciso di non riconfermare il programma pomeridiano dedicato al benessere, alla casa e al fai-da-te, così la conduttrice pugliese si è ritrovata a lasciare almeno per il momento il piccolo schermo.

Ora, stando a quanto riportato, pare sia pronta a cambiare completamente vita stravolgendo tutto; lo sta facendo davvero, ecco i dettagli sulle novità per la vita di Bianca.

Bianca Guaccero stravolge tutto, lo sta facendo davvero: ecco cosa ha deciso la conduttrice

Come rivelato dalla stessa ex-attrice di Capri sul suo profilo Instagram (e riportato anche dal sito La Nostra TV) in questi giorni la figlia Alice ha iniziato un altro anno scolastico, ma lo ha fatto in una città diversa perché la Guaccero si è trasferita a Roma.

“Abbiamo cambiato città, quindi sarà il primo giorno di scuola qui a Roma nella sua nuova classe, con i nuovi compagni che ancora non ha conosciuto” ha spiegato la conduttrice, pronta dunque a vivere questa nuova fase della sua vita, insieme alla figlia, nella Capitale.

Questo cambiamento pare aver portato molto entusiasmo in Bianca, che si prepara comunque ad evolvere la sua carriera lavorativa; “Devo dire che sono molto emozionata e anche Alice” ha sempre confessato sui social, mentre tutti i fan aspettano di saperne di più circa il suo nuovo progetto televisivo.

Al momento, sebbene la conduttrice in queste settimane abbia confermato un imminente ritorno sul piccolo schermo, non ci sono dettagli circa il progetto; potrebbe trattarsi di un nuovo programma, oppure di un nuovo ruolo come attrice in qualche fiction.

D’altronde, il primo amore della Guaccero è proprio la recitazione e, dopo l’esperienza dello scorso anno con Fino all’ultimo battito (insieme a Marco Bocci) non sarebbe di certo una sorpresa rivederla di nuovo protagonista come attrice.