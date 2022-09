Scopriamo insieme che cosa succede nel nuovo e straordinario appuntamento di oggi per quanto riguarda l’amata soap opera.

Anche oggi, 17 settembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle signore che eccezionalmente va in onda di sabato, cosa che normalmente non accade ma dovevamo recuperare una puntata.

Ecco quindi che possiamo scoprire insieme cosa ci attende per questa giornata eccezionale in questa settima serie che è appena iniziata e che si promette davvero scoppiettante, quindi non ci perdiamo in chiacchiere e scopriamo tutto insieme.

Il paradiso delle signore: Umberto la mette in difficoltà

Iniziamo dicendo che Umberto conosce benissimo Adelaide anche perchè si sono sopportati per molti anni, come alleati ma anche come amanti, ecco che potrebbe riuscire a metterla con le spalle al muro.

Riesce, quindi a far assumere nuovamente Flora al Paradiso anche se aveva dato le dimissioni per come stava vivendo il suo lavoro nel grande magazzino di moda milanese, ma come ha ricattato la contessa?

Umberto ha capito che il direttore del carcere è stato consigliato da lei per non far uscire Gloria, ma la contessa decide di sfogarsi con Matilde, ovvero la moglie di Tancredi, il fratello di Marco che è appena arrivato a Milano.

Le due donne sembrano avere un forte legame, anche se tra moglie e marito non tutto fila liscio, anzi, nel mentre, Gemma, sembra molto cambiata ed in estate ha aiutato un bambino, che ha conosciuto in convento a trovare i genitori, con l’aiuto anche di Don Saverio.

La giovane, però non vuole assolutamente che questo suo gesto venga detto in giro, ma forse sta nascondendo qualcosa? Per quanto riguarda la festa di fidanzamento di Stefania e Marco, arriva Gloria al circolo, lasciando tutti senza parole.

Molto probabilmente c’è lo zampino di Roberto e Vittorio dietro a questo gesto, e dopo la festa, Stefania non riesce a pensare ad altro, quest’ultimo poi vuole organizzare una festa al Paradiso per presentare un libro in particolare.

Non si tratta di una cosa qualunque ma del libro che ha scritto Stefani Colombo che si intitola La madre ritrovata ed ovviamente ha una trama precisa, tornando ad Adelaide sembra essere in balia degli eventi e la donna decide di non tornare a Belluno per aiutare la contessa.

Ma cos’altro può succedere? Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su rai1.