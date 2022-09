Alessandro Basciano, avete mai visto il figlio? E’ davvero bellissimo e assomiglia all’ex-gieffino fidanzato con Sophie Codegoni.

Nell’ultima parte della scorsa edizione del Grande Fratello Vip si è distinto come protagonista anche Alessandro Basciano, imprenditore ex-corteggiatore di Uomini e Donne.

Il giovane è entrato nella casa con l’obiettivo di conquistare Sophie Codegoni, un traguardo che ha raggiunto nonostante la presenza di Gianmaria Antinolfi; lontani dai riflettori, i due vivono ancora insieme. Non tutti però sanno che Basciano ha un figlio da una precedente relazione; lo avete visto? Eccolo, è davvero bellissimo.

Alessandro Basciano, avete mai visto il figlio? Bellissimo!

Prima di Sophie Codegoni, Basciano ha avuto una relazione con Clementina Deriu, da cui nel 2016 è nato il suo primo figlio, Nicolò; come abbiamo potuto notare durante la permanenza dell’imprenditore nella casa, è molto legato al figlio, che grazie ad Alfonso Signorini e alla mamma è andato a trovarlo.

Oggi Nicolò ha 6 anni e durante la sua apparizione in tv è apparso piuttosto timido, nonostante sia molto sveglio; accompagnato dalla mamma, nella scorsa edizione il bambino si è presentato in passerella per fare una sorpresa al papà, consegnandogli anche un piccolo dinosauro giallo.

Il gesto ha fatto commuovere Basciano, così come i suoi coinquilini e tutto il pubblico a casa; spesso poi Nicolò è protagonista di scatti e video sul profilo del papà, con cui passa sempre dei momenti belli e intensi.

Moro come il papà, il bambino presenta un sorriso vispo e illuminante; a quanto pare poi, Nicolò ha un bellissimo rapporto anche con Sophie, con cui presto passerà sempre più tempo.

A sorpresa infatti, e in grande stile, Alessandro ha chiesto alla Codegoni di sposarlo a Venezia, sul red carpet della 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica; i due sono dunque pronti a fare il grande passo e a mettere su famiglia, di cui sicuramente il piccolo Nicolò fa già parte. E chissà che non possa arrivare presto un fratellino o una sorellina…