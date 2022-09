Scopriamo insieme come possiamo realizzare delle crocchette buone e veloci che vi salvano direttamente la cena.

La ricetta di oggi è molto particolare perchè stiamo parlando di alcune crocchette ma con il pollo e senza patate, in questo modo possiamo realizzare un pranzo, oppure una cena in poco tempo o servirli per un aperitivo particolare.

Come sempre è bello passare maggiore tempo con amici e parenti e quindi in famiglia, invece di stare dietro ai fornelli e preparare mille cose diverse per far felici tutti, scopriamo quindi che cosa ci serve.

Crocchette di pollo senza patate: veloci e buonissime

Il loro sapore vi lascerò senza parole e con queste dosi potete realizzare circa 23 crocchette, quindi regolatevi per quante ne servono, ecco la lista:

220 gr di petto di pollo bollito

2 cucchiai di acqua di cottura del pollo

1 cucchiaio e mezzo di olio

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

1 cucchiaino di aglio in polvere

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

¼ di cucchiaino di pepe

1 cucchiaino di sale

mezza cipolla tritata finemente

1 cucchiaino di paprika

150 ml di acqua di cottura del pollo

½ tazza di farina 00

1 cucchiaio di olio

1 uovo

Pangrattato quanto basta

Iniziamo con la preparazione vera e propria delle nostre crocchette mettendo a bollire il nostro pollo e poi lo facciamo a pezzettini piccoli, poi prendiamo una pentola sul fuoco e mettiamo un po’ di olio e cipolla e lasciamo rosolare il tutto, poi aggiungiamo l’aglio e quando è dorato togliamolo e mettiamo dentro il pollo.

Sistemiamo di sale e pepe e poi mettiamo dentro il nostro pomodoro, la paprika ed infine il prezzemolo tritato, mescoliamo il tutto ed aggiungiamo mezzo bicchiere d’acqua di cottura del brodo di pollo.

Lasciamolo quindi intiepidire il tutto, poi nella stessa pentola versiamo l’olio e l’acqua poi aggiungiamo anche la farina, in questo modo avremmo tutti i sapori anche della precedente lavorazione.

Facciamo cucinare il tutto per 5 minuti e poi facciamolo solidificare, uniamo quindi le due preparazioni creando quindi un impasto compatto ed omogeneo, lavoriamo tutto con le mani per creare le nostre crocchette.

Prendiamo un piattino e mettiamo un’uovo sbattuto ed uno con il pangrattato, passiamo quindi le nostre crocchette in questo ordine, poi prepariamo l’olio per friggere che deve essere assolutamente bello caldo.