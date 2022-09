Scopriamo insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento della nostra amatissima soap opera della Rai che va in onda da pochi giorni.

Anche oggi, 16 settembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle signore, ovvero il programma che va in onda da moltissimi anni e che ci è mancato per tutta l’estate.

Come sappiamo da questo lunedì è iniziata la settima stagione che ci riserverà moltissimi colpi di scena ed alcuni sono già iniziati, vediamo insieme che cosa ci attende per l’appuntamento di oggi.

Il paradiso delle signore: Flora è costretta a farlo

Iniziamo dicendo che Adelaide vuole assolutamente la sua vendetta e tutti devono pagarla per quello che le è accaduto ma la sua vittima principale è solamente una, ovvero Flora, ecco quindi che la Contessa sembra esserci riuscita veramente.

O almeno, al grande magazzino, è infatti molto felice di annunciare a tutto il personale che ha licenziato la Ravasi e che sta cercando una nuova stilista che possa lavorare nel noto Paradiso.

A Milano, intanto è arrivata Irene, ovvero la figlia di Anna che è stata accolta da tutto con un enorme entusiasmo, per quanto riguarda la coppia formata da Stefania e Marco continuano i preparativi per il fidanzamento ufficiale.

I due sono super contenti ma la ragazza ha un desiderio che vorrebbe realizzare, ovvero avere la mamma accanto a se in questo giorno così importante, Marco è fiducioso che possa accadere ed ha chiesto aiuto alla zia per chiedere un permesso al direttore del carcere.

Ma la contessa ha chiesto di fare assolutamente il contrario e per questo motivo la bella Stefania non avrà mai accanto a se la mamma che ha ritrovato da poco, questo le causerà tanta tristezza.

Arriviamo a Gemma che è tornato a Milano ed è andato Ezio a prenderla, dopo che Roberto l’ha avvista, cercando in questo modo di offrirle una seconda possibilità, ma Veronica non è assolutamente felice dell’accaduto.

La donna si arrabbierà con il compagno perchè lei voleva che la figlia rimanesse ancora un po’ di tempo in convento, ma il Colombo vuole che in casa ci sia serenità anche perchè non c’è motivo di portare rancore.

Che cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1