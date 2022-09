Bianca Guaccero da urlo, è tutto in mostra: la conduttrice si mostra bellissima così, una delle rarissime volte.

Nonostante l’addio a Detto Fatto, Bianca Guaccero è pronta a ripartire nella nuova stagione televisiva; la conduttrice pugliese sarà coinvolta in un nuovo progetto top secret, di cui ancora non si hanno dettagli.

Nel frattempo, sempre molto attiva sui social, la Guaccero ha pubblicato una foto da urlo lasciando tutti quanti senza parole; è bellissima così in una delle rarissime volte, tutto in mostra.

Bianca Guaccero tutto in mostra, una delle rarissime volte: la conduttrice bellissima, eccola

Dopo l’addio al programma di Rai 2, la Guaccero ha deciso di portare un’altra novità nella sua vita; insieme alla figlia si è infatti trasferita a Roma, dove ha già cominciato la sua nuova vita.

Intanto, i fan aspettano con ansia di vederla di nuovo protagonista, mentre lei continua a sfoggiare tutta la sua bellezza sui social; in un recente post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’attrice infatti si mostra in maniera sensazionale.

Come vediamo, la Guaccero posa seduta davanti all’obiettivo, con dei jeans davvero strettissimo che mettono in risalto le sue lunghe gambe; a completare l’outfit troviamo invece una canottiera ispirata alla Primavera d Botticelli, che mette in risalto la sua silhouette.

Davvero strettissima, la canottiera pare contenere a stento il florido décollété della conduttrice; col suo corpo da sogno e la sua bellezza, Bianca lascia tutti i follower senza fiato.

“Io e l’auto scatto ci stiamo conoscendo…😁” scrive nella didascalia del post, che si è immediatamente riempito di migliaia di mi piace e di tantissimi commenti nello spazio apposito.

“Mi fa sempre piacere vederti su Instagram. Perché riguardare le repliche di Detto Fatto non mi basta più. Sai che soffro di Guaccerite acuta. ❤️“ scrive una fan, a cui la conduttrice pare mancare davvero molto; “puoi mettere tutti gli autoscatti che vuoi sei sempre di un altro pianeta ❤️😍” specifica invece un altro, elogiando tutta la sua bellezza.