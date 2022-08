Bianca Guaccero: il nuovo look stupisce tutti

La nota conduttrice e attrice – Bianca Guaccero – mostra il suo nuovo look e nel frattempo annuncia il suo imminente ritorno!

Siamo ormai giunti alla fine del mese di agosto e le produzioni televisive si stanno impegnando per offrire ai telespettatori italiani il palinsesto di questo autunno. A questo proposito, è risaputo che la rete pubblica abbia deciso di rinnovare completamente i programmi in offerta. I vertici Rai hanno realizzato una vera e propria scrematura, confermando le trasmissioni con margine di profitto ed eliminando quelle che non riescono più a coinvolgere il pubblico. Tra i programmi che purtroppo hanno visto la loro conclusione definitiva c’è anche Detto Fatto, condotto dall’attrice e conduttrice pugliese Bianca Guaccero.

Negli ultimi mesi, molti si sono chiesti se la Guaccero fosse rimasta effettivamente senza lavoro, in quanto priva di altri programmi riservatogli dai palinsesti Rai. Nei mesi estivi, la conduttrice non ha parlato di un eventuale ritorno, pertanto i suoi followers avevano dato per scontato un suo ritiro temporaneo. Eppure, pochi giorni fa, Bianca Guaccero ha rivelato di essere pronta a tornare in tv. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Bianca Guaccero, cambio look e nuovi progetti in arrivo!

E’ risaputo che spesso e volentieri con un nuovo taglio di capelli, arrivino anche risvolti importanti dal punto di vista della propria vita privata e professionale. Nel caso di Bianca Guaccero, sembra esserci aria di promozione, anche se non si sa ancora di cosa si tratta. La conduttrice si è mostrata con un nuovo look ed ha comunicato un annuncio importante sui suoi profili social.

La bellezza di Bianca Guaccero ha sempre rappresentato perfettamente l’immagine della donna del sud: carnagione olivastra, capelli folti e scuri – tipici delle donne pugliesi. Per questo motivo, molti dei suoi fan sono rimasti sconvolti di fronte a questo repentino cambio look. La conduttrice ha deciso di optare per un taglio più corto, con una frangetta a tendina appena accennata e delle evidenti ciocche bionde che le illuminano il viso.

Un cambio look deve prevedere anche un vero e proprio rinnovo generale ed è per questo che – su esplicita richiesta dei suoi followers – Bianca Guaccero ha chiarito di essere pronta a tornare sul piccolo schermo: “Quando mi rivedrete in tv? Presto ve lo prometto!” – ha ammesso sui social. A questo punto, non ci resta che attendere.