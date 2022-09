Tosse e mal di gola? Ecco l’erba che ci può aiutare veramente, non userai altro

Esistono rimedi naturali che possono aiutarci in maniera efficace contro tosse e mal di gola. Ecco l’erba che ci aiuta davvero

La tosse e il mal di gola sono due dei sintomi più diffusi quando non stiamo bene. Ci sono periodi dell’anno in cui questi si manifestano con più frequenza, come ad esempio durante i cambi di stagione in cui gli sbalzi di temperatura ci mettono a dura prova. A soffrirne, il più delle volte virgola e il nostro organismo che viene indebolito.

Dunque, sono questi i periodi dell’anno in cui è più facile sentirsi indolenziti e deboli. Spesso, quando incontriamo sintomi che ci destabilizzano, la tendenza è quella di utilizzare i classici farmaci acquistati in farmacia. Tuttavia, esiste un’erba naturale che può aiutarci efficacemente contro tosse e mal di gola. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Ecco l’erba che ci aiuta contro tosse e mal di gola

La natura molte volte può venirci incontro per risolvere alcuni problemi di salute. Esiste infatti un’erba naturale che ci aiuta contro tosse mal di gola stiamo parlando dello zenzero, una pianta erbacea che è sempre più diffusa nella nostra cucina. Tuttavia, non tutti sanno che questa possiede numerose proprietà benefiche.

Lo zenzero, come ricorda il sito Humanitas, possiede numerose proprietà antinfiammatorie, inoltre supporta l’attività intestinale. Lo zenzero, quindi, è ottimo anche per alleviare mal d’auto e nausea, ma aiuta anche contro raffreddore, mal di gola, tosse, ovvero quei sintomi che si verificano soprattutto quando le temperature non sono favorevoli.

È inoltre importante ricordare che lo zenzero potrebbe interferire con alcuni farmaci; dunque, quando pensiamo a utilizzare questa erba per trattare leggeri malanni, dobbiamo sempre rivolgerci prima al nostro medico di fiducia. È necessario fare maggior attenzione, quindi, quando stiamo già assumendo particolari medicinali.

Un ottimo modo per utilizzare lo zenzero contro tosse e mal di gola è quello di preparare una tisana. Possiamo realizzare il decotto utilizzando solo un limone è una radice di zenzero. Sbucciamo lo zenzero e tagliamolo a tocchetti, laviamo il limone, lo sbucciamo eh virgola dopo aver versato un po’ di acqua in un pentolino mettiamo la buccia e lo zenzero al suo interno.

Facciamo cuocere per un quarto d’ora e poi filtriamo il liquido. Grazie a questa tisana potremo provare a trattare tosse e mal di gola in maniera naturale ed efficace.