Frutta e verdura autunnale: quale comprare per le sue proprietà

Manca sempre meno all’inizio dell’autunno, scopriamo nel dettaglio quale frutta e verdura di stagione comprare. Ecco quali sono e tutti i loro benefici.

L’estate è ormai giunta al termine, questo vuol dire che è arrivato il momento di mettere via i costumi e tirare fuori i capi autunnali. Ma non solo, scopriamo quali sono i frutti e le verdure da acquistare in questa bellissima stagione.

Sappiamo tutti che la cosa migliore sarebbe quella di acquistare sempre la frutta e la verdura di stagione. Il motivo? Questi alimenti hanno meno conservanti rispetto a quelli fuori stagione.

In questo modo seguiremo un alimentazione sana e otteremo tutti i benefici della frutta e della verdura. Ma andiamo a scoprire quali comprare nei mesi di autunno.

Frutta e verdura autunnali: ecco quali acquistare in questa stagione

Il modo migliore per guastare il sapore autentico della frutta e della verdura è sicuramente quello di acquistarli nella stagione in cui vengono coltivati.

Infatti, oltre ad avere un prezzo nettamente inferiore rispetto a quelli fuori stagione, sono anche poveri di conservanti. Per questo motivo, i nutrizionisti consigliano di assumere solo alimenti stagionali.

E non solo per il gusto decisamente migliore,a anche per beneficiare di tutte le loro proprietà. Ma andiamo a scoprire quali sono i frutti e le verdure da acquistare in autunno.

I prodotti autunnali, che non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola, sono numerosi e di vario genere. Questi, oltre ad essere ricchi di vitamine aiutano a rafforzare il nostro sistema immunitario in vista dell’inverno.

C’è da dire che l’elenco è lungo, per la frutta i più consigliati da acquistare sono i datteri, i cachi, i mandarini, le arance e i limoni. Per quanto riguarda la verdura non dovete assolutamente rinunciare alla zuccas agli pinaci e alle patate.

Ma l’elenco non è di certo finito qui, ricordiamo di acquistare anche peperoni, porcini, aglio, carote, cavoli, zucchine, sedano, rape, radicchio, lattuga e fagiolini.

A novembre invece aggiungiamo anche bietole, cardi, indivia, porri e puntarelle. In questo modo la nostra alimentazione sarà varia e sanissima.

Cosa stai aspettando? Corri a fare una scorpacciata di questi alimenti.