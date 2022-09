Anna Pettinelli, adesso parla lei su Amici e confessa tutto quanto: ecco le parole della speaker ed ex-professoressa di Amici.

La nuova edizione di Amici è pronta ad iniziare e, tra le tante novità proposte dalla produzione, ci sarà anche un avvicendamento a livello dei docenti; Anna Pettinelli infatti, dopo tre anni, non tornerà come insegnante al talent show.

Ma cosa è successo tra la Pettinelli e il programma? A quanto pare, intercettata al Festival del Cinema di Venezia, è stata la stessa conduttrice radiofonica a raccontare l’addio al programma.

Intervistata da Super Guida TV (come riporta anche il sito Gossip e TV) alla 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, Anna Pettinelli ha commentato il suo addio al programma per la prima volta, confermando dunque che nella nuova edizione di Amici non ci sarà.

“Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto” ha spiegato in prima battuta la Pettinelli, smentendo quelle voci che la vedevano in contrato con la conduttrice.

Nessun problema dunque tra Maria e la Pettinelli, che saluta il programma con molto affetto spiegando come il suo percorso come insegnante sia stato “un’esperienza meravigliosa, divertente, appassionante”.

A quanto pare poi, il rapporto tra la conduttrice radiofonica e la De Filippi sarebbe talmente buono che l’avrebbe già coinvolta in un nuovo progetto targato Fascino, ancora comunque avvolto nel mistero.

“Al momento è un segreto e non si può dire ma presto avrete notizie” ha spiegato la Pettinelli, confermando dunque che c’è qualcosa che bolle in pentola, non smentendo seppur non offrendo altri dettagli.

Insieme alla Pettinelli, anche Veronica Peparini (sua compagna di squadra) lascerà il programma; al suo posto il ballerino Emanuel Lo, mentre la Pettinelli sarà sostituita da Arisa, di ritorno al talent show.

Il resto della squadra di docenti è stato confermato: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro torneranno tutti dietro le loro rispettive cattedre.