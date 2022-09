Arisa, la sua casa da sogno è piena di specchi ed opere d’arte: avete visto la residenza dell’amatissima cantante? Eccola.

Da diverso tempo ormai Arisa è costantemente sotto i riflettori: la cantante si è fatta notare non soltanto per il suo talento, ma per la sua personalità esuberante, la sua bellezza e la tenacia di portare avanti battaglie sociali.

In questa nuova fase della sua carriera Arisa ha sfoggiato una sensualità unica, crescendo sempre di più anche in televisione; dopo l’esperienza a Ballando con le stelle e come giudice a Il Cantante Mascherato, eccola di ritorno in cattedra ad Amici. Ma avete visto la sua casa? E’ davvero un sogno, piena di specchi e opere d’arte: eccola.

Arisa, la sua casa da sogno è piena di specchi ed opere d’arte: dove abita la cantante

Originaria della Liguria, Rosalba (come ha dichiarato più volte lei stessa e sottolineato dal sito fanpage.it) vive a Milano, in un appartamento davvero bellissimo che rispecchia il suo gusto.

Come riporta il sito, la casa (in uno dei piani alti del palazzo) è oltre che spaziosa anche parecchio luminosa ed arredata secondo il gusto della cantante; alcuni spazi interni sono visibili dalle diverse foto scattate in casa da Arisa stessa, attivissima sui social e sempre pronta a condividere momenti quotidiani coi fan.

Diversi sono gli specchi in casa, così anche le opere d’arte e qualche pezzo d’arredamento anni ’50; i colori dominanti nel salotto, dove svetta anche un pianoforte, sembrano essere il bianco, il nero e il grigio, per uno stile retrò che pare si trovi anche in cucina, coi mobili di un nero lucido.

Una casa elegante e spaziosa, che dà sfogo a tutta l’artisticità della cantante, sempre pronta a stupire il pubblico; in quest’estate è stata protagonista col nuovo singolo in spagnolo, Tu mi perdición, ma ora sembra pronta di nuovo a condividere la sua esperienza con i ragazzi più giovani della scuola di Amici.