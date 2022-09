Verissimo: la scelta di Ilary con Silvia Toffanin

Verissimo, la scelta di Ilary Blasi con Silvia Toffanin: la conduttrice ha scelto di andare dall’amica per parlare della separazione?

La nuova stagione di Verissimo è ormai pronta a partire, con ancora una volta la formuala del doppio appuntamento nel weekend; sia di sabato che di domenica il programma di Silvia Toffanin intratterrà il pubblico con le storie dei suoi ospiti.

Ma chi si siederà nel salotto della conduttrice per questa nuova stagione? Ora sono stati svelati i nomi ed arriva dunque la verità sulla scelta (salvo cambiamenti dell’ultimo minuto) di Ilary Blasi.

Verissimo, la scelta di Ilary Blasi con Silvia Toffanin: ci sarà o no?

Da tempo ormai si parla della separazione fra Totti e la Blasi, e dell’eventuale possibilità che la conduttrice racconti la sua versione davanti all’amica Silvia Toffanin.

Le voci si sono rafforzate ulteriormente dopo l’intervista dell’ex-calciatore a Il Corriere della Sera; a quanto pare però, almeno per il momento la Blasi non risponderà all’ormai ex-marito a Verissimo.

Tra gli ospiti di queste prime puntate non figura la conduttrice de L’Isola dei Famosi; una scelta che forse, come riporta Il Messaggero (ripreso anche dal sito Gossip e TV), potrebbe essere fatta in vista di una riconciliazione con Totti, con cui la Blasi dovrebbe incontrarsi (con tanto di legali) a breve. Sarà davvero così?

Al momento, davanti alla Toffanin arriveranno la cantante Elodie, Can Yaman e Francesca Chillemi, le due opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Orietta Berti e poi anche sportivi come Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs.

In merito agli ospiti, come riporta sempre Gossip e TV, la Toffanin avrebbe dichiarato: “Scelgo in base all’attualità, con la mia squadra di giovani autori bravissimi. Cerchiamo di essere sempre ‘sul pezzo’ e di mostrare un lato inedito dei nostri ospiti”. Nel corso delle varie puntate si aggiungerà anche Ilary Blasi? La situazione è in continua trasformazione e, comunque, la Toffanin accoglierebbe la sua amica a braccia aperte.