Amici 22: nel cast un ex allievo che non immagini

La prossima stagione è pronta a partire e si moltiplicano le sorprese per i telespettatori. Ecco chi ci sarà ad Amici 22

È ormai tutto pronto per la partenza della nuova stagione di Amici 22. Il programma di Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5 dove la splendida conduttrice riesce a far crescere dei veri e propri talenti che poi lavoreranno al futuro della trasmissione. Dunque, si scaldano i motori per quella che sarà certamente una stagione importante.

È proprio il programma di Maria De Filippi ad aver prodotto dei veri e propri talenti e star del mondo dello spettacolo italiano. Basti pensare ad Emma Marrone, Diana Del Bufalo o Alessandra Amoroso, tra i tanti. Ma per la prossima stagione ci sarà nel cast un ex allievo che non immagini e che ha scatenato la gioia di tantissimi fan.

Ecco chi è l’ex allievo che farà parte del cast di Amici 22

Come dicevamo, il programma di Maria De Filippi ha contribuito a far emergere e poi affermare personaggi del mondo dello spettacolo divenuti poi molto famosi e di successo. Tra questi c’è un ex allievo che, per la prossima stagione del programma sarà una presenza fissa in Amici 2022. Una notizia che ha mandato in visibilio i telespettatori e amanti dello show.

Stiamo parlando di Michele Esposito, ragazzo di grandissimo talento che ha colpito i telespettatori durante la sua partecipazione ad Amici e ha avuto come insegnante la mitica Alessandra Celentano. La nuova edizione, quindi, vedrà un ex allievo nel cast. Michele Esposito, infatti, sarà membro del corpo dei danzatori professionisti, come da lui stesso confermato durante un’intervista con Lorella Cuccarini, anche lei tra i personaggi dell’edizione 2022.

“Continuerà come professionista ad Amici – ha dichiarato il ballerino – lo posso confermare, e non vedo l’ora”. Un ruolo cruciale per la sua formazione di ballerino professionista, come da lui stesso riconosciuto, lo ha ricoperto certamente Alessandra Celentano. “Lei è sempre stata molto onesta con me, ha sempre creduto in me”,

Esposito ha anche affermato che la Celentano gli ha insegnato ad essere più sciolto e ad esprimersi maggiormente con le parole. Sarà dunque molto emozionante rivedere il bravissimo Michele nelle vesti da ballerino per la prossima edizione di Amici 22 e altrettanto curioso capire come si comporterà con i nuovi allievi.