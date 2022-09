Scopriamo insieme come possiamo realizzare una versione molto diversa ma ottima della parmigiana classica che tutti amiamo.

Oggi vi vogliamo stupire con una ricetta un po’ particolare che non avrete sentito molto spesso, perchè stiamo parlando di una parmigiana di patate, si avete capito o meglio letto bene, non ci sono melanzane.

Questa volta vogliamo portarvi un po’ lontano dai soliti classici, ma come sempre non vi preoccupate è super facile da fare e piacerà a grandi e piccini ne siamo assolutamente certi, quindi scopriamo come realizzarla.

Parmigiana bianca con patate: la ricetta che devi fare assolutamente

Iniziamo dicendo che oltre alle amate patate troviamo anche le zucchine, ed ecco svelato un trucco per farle mangiare ai più piccoli, non si accorgeranno nemmeno che ci sono al suo interno.

Ecco la lista degli ingredienti:

tre etti di zucchine

tre etti di patate

20-25 pomodorini pachino

150 grammi di mozzarella

tre uova

settanta grammi di parmigiano grattugiato

una decina di foglie di basilico tritate

olio d’oliva

sale e pepe quanto basta

Iniziamo con la preparazione vera e propria quindi laviamo per bene le nostre zucchine e togliamo la buccia alle patate che facciamo a rondelle e mettiamo dentro ad un contenitore con acqua fredda.

Poi prendiamo la teglia e mettiamo un foglio di carta da forno ed iniziamo ad adagiare le nostra patate che metteremo separate una dall’altra con un po’ di olio sopra a crudo, poi inforniamo quando è bello caldo a 200 gradi per circa 20 minuti.

Adesso passiamo alle nostra zucchine che faremo sempre a rondelle e le inforniamo anche loro nello stesso modo e con le stesse tempistiche delle nostre amiche patate, nel mentre ci dedichiamo ad altro.

Prendiamo la mozzarella e facciamola a fettine, quando è tutto cotto iniziamo a creare la nostra parmigiana a strati, ma prima rompiamo le uova e ci mettiamo sia un pizzico di sale che di pepe.

Poi facciamo uno strato di zucchine, sopra ci adagiamo, parmigiano, mozzarella, qualche pomodorino parmigiano e patate, e poi iniziamo nuovamente, fino alla fine dei nostri ingredienti.

Nell‘ultimo strato mettiamo le uova ed il parmigiano con qualche foglia di basilico spezzettato ed inforniamo il tutto, sempre quando è bello caldo a 200 gradi per circa 30 minuti.

La nostra super parmigiana di patate è pronta per essere gustata e farà la gioia di grandi e piccini, mettiamo qualche momento anche un po’ di grill per creare una buonissima crosticina sopra!