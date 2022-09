Scopriamo insieme che cosa ci attende per queste ultimissime puntate della nostra amata soap opera che arriva dalla Turchia.

Oggi, 14 settembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda l’amata Terra Amara che purtroppo a beve arriverà alla sua fine ma che fortunatamente sappiamo già quando avremmo modo di rivederla.

Quindi cerchiamo di capire che cosa decidono di fare i due giovani lasciando tutti senza parole, e qualche anticipazione anche delle ultime puntate che ci lasceranno con il fiato sospeso.

Terra Amara: Gaffur e Saniye decidono di farlo veramente

Iniziamo dicendo che il nuovo appuntamento è alle 16.30 e non più alle 15.45 come eravamo abituati in precedenza, ma per quanto riguarda Demin, come abbiamo visto si è candidato e casualmente diventa proprio lui il Presidente della Camera dell’Industria e questo inizia a destare sospetti.

L’uomo non è assolutamente uno stinco di santo, circolano voci in paese che lui ci è arrivato in modo non proprio pulitissimo, Fekeli, nel mentre cerca di far riprendere dalla sconfitta il figlio, ma faranno qualcosa oppure si arrenderanno?

Quando Yilmaz era ricoverato, Gaffur ha provato ad ucciderlo con un cuscino, e quando lo viene a sapere Sabahattin tira delle conclusioni forse in modo affrettato, immagina infatti che il mandante sia proprio Demir e per questo motivo vuole affrontarlo.

Per quanto riguarda Gaffur e Saniye hanno preso una decisione ben precisa, ovvero si sono licenziati improvvisamente da Demir ed hanno dovuto lasciare la tenuta, ma non si disperano molto.

Hanno infatti pensato di vivere questo momento come se fosse un periodo di vacanza da tutto e tutti, Gaffur poi confessa a Saniye che vuole aprire una attività completamente sua, ma sono solamente sogni che non hanno un costo.

Molto probabilmente i soldi che hanno messo da parte non basteranno e questo rimarrà solo un sogno oppure il loro destino gli rivelerà qualcosa che ancora non immaginano? Per il momento non possiamo saperlo ma attendere le prossime puntate che andranno in onda fino a venerdì su Canale5.