Scopriamo insieme che cosa ci attende per questa nuovissima puntata della nostra amata soap opera della Rai.

Anche oggi, 14 settembre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, che ci era mancato in tutto il periodo estivo in modo particolare, scopriamo quindi cosa succederà.

Sembra, infatti, esserci un grandissimo evento che lascerà tutti senza parole ma non è l’unica cosa che accadrà, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo tutto in anteprima.

Il paradiso delle signore: Gemma, finalmente il grande annuncio

Iniziamo dicendo che Veronica ha deciso di prendere in mano la situazione ed ha punito Gemma mandandola in convento, non riesce proprio a perdonare la giovane per come si è comportata.

Quando l’ex Venere, infatti chiama la mamma per poter tornare a Milano, la donna le nega la possibilità, ma la ragazza si trova già a Milano e, casualmente la vede anche Roberto che informa Ezio.

Ecco che l’uomo la raggiunge immediatamente e riporta la giovane in casa, convinto che la sua ex moglie gli possa dare una nuova possibilità, ma Veronica sarà felice di questa iniziativa presa?

Ma non è l’unica persona che torna a Milano, troviamo anche Maria, la bella ricamatrice, infatti ha passato le vacanze a Roma con un volto molto disteso, Vittorio ne è felicissimo perchè ha in mente grandissimi progetti per lei.

Per quanto riguarda Agnese, invece, ha deciso di lasciare il suo posto di sarta al Paradiso quando è arrivata Adelaide, ma l’intervento di Vittorio è in perfetto tempo e per questo motivo, la donna viene riammessa al lavoro.

Ecco però che al suo ritorno deve, nuovamente, confrontarsi con Adelaide, che le ricorda nuovamente chi è che comanda in questo momento nel grande magazzino milanese, ma non sembrano essere finte le novità.

Vi ricordiamo l’appuntamento odierno che va in onda fino al venerdì alle 16.05 su Rai1 e che ci farà rimanere con il fiato sospeso ogni giorni e sempre di più, in questa nuova edizione, infatti le trame sono super avvincenti e complicate.