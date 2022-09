Diletta Leotta, le trasparenze del vestito fanno impazzire: quanta bellezza per la conduttrice sportiva? Da togliere il fiato.

Quando si parla di bellezza non si può non nominare lei, Diletta Leotta, una delle icone di sensualità degli ultimi anni; nonostante sia lontana dalle voci di gossip da un po’, la conduttrice sportiva continua ad incantare su DAZN, col suo talento e la sua bellezza.

Nella nuova foto, a fare impazzire è il particolare outfit per cui ha optato la Leotta, che mette senza dubbio in mostra il suo corpo da favola; le trasparenze fanno impazzire, eccola.

Diletta Leotta, le trasparenze del vestito fanno impazzire: quanta bellezza per la conduttrice sportiva

Finite le vacanze, è ormai tempo per la conduttrice sportiva di tornare sui campi da Calcio, protagonista come sempre su DAZN per le partite della Seria A; di certo, grazie a lei il gioco del Calcio viene amato un po’ di più.

Sono milioni gli ammiratori della Leotta, tanto che su Instagram (dove è attivissima) ha un grandissimo seguito; proprio di recente, sul suo profilo, ha pubblicato un nuovo scatto che la mostra con un particolare outfit, che pare decisamente calzarle a pennello.

Come si vede infatti, Diletta sfoggia un vestitino a tubino nero, molto corto e dotato di parecchie trasparenze sul busto; oltre a mettere in risalto le gambe toniche, il vestito esalta il prosperoso décollété della conduttrice, per un effetto vedo-non vedo che alza notevolmente la temperatura.

A completare l’outfit degli anfibi neri, mentre per la pettinatura la conduttrice ha scelto di raccogliere i capelli biondi in due treccine; una visione davvero da sogno, coi like alla foto che superano i 300mila, un numero destinato ad aumentare.

Tantissimi anche i commenti, con Noemi che lascia un cuore e tantissimi altri fan che si complimentano con la conduttrice; “Nessuna meglio di te! 🔥🔥🔥🖤🖤🖤” scrive uno, mentre un altro si lascia andare ad una dedica e scrive: “ti amiamo”.